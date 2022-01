37 % des adultes à Toronto ont reçu leur 3e dose

L'administration accélérée de la troisième dose se poursuit en Ontario dans les centres de vaccination de masse et les pharmacies, notamment. Tous les 18 ans et plus qui ont eu leur deuxième dose il y a au moins trois mois sont admissibles à une dose de rappel.

À Toronto, 37 % des résidents admissibles avaient reçu leur troisième dose en date de dimanche, indique la santé publique.

Par ailleurs, près de 32 600 places sont réservées cette semaine dans les centres de vaccination de la Ville pour la dose de rappel.

Le bureau local de santé publique ajoute qu'à partir de jeudi, les centres d'immunisation municipaux offriront le vaccin de Moderna aux 18 ans et plus, en attendant la livraison de plus de doses du vaccin de Pfizer plus tard ce mois-ci.