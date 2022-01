COVID-19 : la mère d’un bébé hospitalisé conseille de protéger les plus vulnérables

Wesley, petit garçon âgé de trois mois, dormait plus longtemps et il était moins souriant que d'habitude, explique la résidente de Stephenville, à Terre-Neuve.

Mme Blais dit qu’elle a passé un test de dépistage rapide de la COVID-19 qui a donné un résultat positif. Vers l’heure du souper, son fils Welsey toussait et avait de la difficulté à respirer.

Son mari a alors transporté le bébé au service d’urgence de Stephenville. Environ 20 minutes après son arrivée, relate Mme Blais, le bébé était dans une ambulance en route vers l’hôpital de Corner Brook. Son oxygénation était très faible et il devait être soigné par un pédiatre.

Le petit Welsey a passé trois nuits aux soins intensifs où il recevait un apport d’oxygène. Deux zones de ses poumons infectées par le virus de la COVID-19 étaient visibles sur les images aux rayons X.

Je me sentais inutile et impuissante

Tandis que Wesley était à l’hôpital, Mme Blais était à la maison, elle avait toujours la COVID-19 et prenait des nouvelles de son fils par téléphone.

Elle dit que c’était la période la plus difficile et bouleversante de sa vie. Il était particulièrement difficile pour elle de parler à son mari, Justin, et aux médecins sans être aux côtés de son fils pour voir comment il se portait.

Je me sentais inutile et impuissante , dit-elle.

Wesley a reçu son congé de l’hôpital samedi. Il reçoit un traitement avec un stéroïde par aérosol doseur et il a un rendez-vous pour d’autres rayons X, indique sa mère.

Kelsey Blais affirme que son fils Wesley reçoit un traitement par aérosol doseur depuis son congé de l’hôpital. Photo : Gracieuseté/Kelsey Blais

Le mari de Mme Blais a aussi contracté la COVID-19, mais non leurs deux autres enfants qui demeurent entre-temps chez leurs grands-parents.

Kelsey Blais était complètement vaccinée contre la COVID-19. Elle ignore comment elle a pu contracter la maladie. Elle dit qu’elle sortait peu, qu’elle élevait ses trois enfants âgés de moins de 4 ans et que la famille n’organisait pas de rassemblements.

Elle souhaite que les gens comprennent les effets de cette maladie. Elle conseille à tout le monde de se faire vacciner contre la COVID-19 et de s'informer au sujet de cette maladie. Protégez les plus vulnérables , dit-elle.

Ce n’est pas une grippe ordinaire , souligne Mme Blais. Elle dit qu’elle se sent courbaturée comme si elle venait de subir un accident de voiture. Elle ne peut imaginer comment son fils se sentait, étant trop jeune pour être vacciné.