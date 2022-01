Des milliers d’entreprises à risque de faillite, selon la FCEI

Dan Kelly, président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante FCEI , a déclaré que les restrictions qui entreront en vigueur mercredi à 0 h 01 auront probablement de graves conséquences. La fédération, un organisme sans but lucratif, compte 95 000 membres à travers le Canada.

C'est une nouvelle absolument dévastatrice pour les propriétaires de petites entreprises , a déclaré M. Kelly à CBC News lundi.

Les restrictions et les confinements durent depuis près de deux ans. Malheureusement, nous sommes en train de reculer et non d'avancer. La moindre lueur d'espoir qui se profilait à l'horizon semble s'être éteinte , a déclaré M. Kelly.

Dan Kelly est le président de la FCEI. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

C'est vraiment déprimant. Des milliers d'entreprises ne vont tout simplement pas survivre à cette nouvelle série de confinement. Beaucoup d'entre elles ne vont tout simplement pas s'en sortir.

Toute restriction devrait s'accompagner d'un soutien immédiat sous la forme d'une subvention, et si ce n'est pas le cas, les mesures mèneront à la ruine financière, a-t-il ajouté.

Les nouvelles restrictions seront en vigueur au moins jusqu'au 26 janvier, peut-on lire dans un communiqué du gouvernement de l'Ontario publié lundi.

Programme de subventions

Dans un tweet quelques heures plus tard, M. Kelly a indiqué que le ministère des Finances de l'Ontario avait contacté la Fédération pour lui faire part de l'arrivée d'un programme de subventions aux petites entreprises, mais le ministère n'a pas encore confirmé l'existence d'un tel programme et n'a pas encore répondu à une demande de détails de CBC News.

Le gouvernement de l'Ontario, pour sa part, a annoncé lundi un programme de remboursement de dépenses élargi pour les entreprises touchées par les restrictions.

Certaines entreprises recevront un remboursement à 100 % de leur impôt foncier et des coûts énergétiques. D’autres recevront un remboursement de 50 % de ces dépenses.

Prêts à abandonner

Certains propriétaires d'entreprises, quant à eux, se disent déçus.

Des propriétaires croient que les mises à pied temporaires qui accompagnent les fermetures temporaires vont exacerber la pénurie de main-d'œuvre.

Steve Lachelt, propriétaire de l’emplacement de la rue King Ouest du centre d’entraînement Cardio-Go, affirme qu'il se préparait à la période la plus chargée de l'année.

C'est démoralisant, parce que nous sommes encore en confinement, comme l’année dernière. Nous pensions tous que nous étions sortis de cette situation.

Selon M. Lachelt, ce sont les programmes fédéraux de soutien aux entreprises pour les loyers et les subventions salariales, et non les programmes provinciaux, qui ont permis aux petites entreprises de garder leurs portes ouvertes en Ontario.

Carl Pratt, propriétaire du bar Beaches Brewing Company, devra fermer son entreprise une fois de plus.

Ce n'est pas le genre de nouvelles que vous voulez recevoir , a-t-il dit. Je suis prêt à abandonner, je suppose. C'est juste vague après vague et confinement après confinement. Ça démotive.

M. Pratt a déclaré que la survie de son bar dépendra des gouvernements.

Beaucoup de ces subventions sont annoncées après coup, et vous restez sur les dents pendant quelques semaines, en espérant que quelque chose passe.

De son côté, Tex Thomas, propriétaire du magasin d’articles de sports Pro League Sports, à Toronto, affirme qu’il est soulagé que son commerce puisse rester ouvert à 50 % de capacité.

C'est mieux que rien , a-t-il déclaré. Cela signifie beaucoup que les clients puissent franchir la porte d'entrée, sortir du froid et faire des achats. Au moins, si les clients peuvent entrer et faire des achats, nous espérons que cela nous permettra de tenir le coup.

Avec les informations de CBC News et de La Presse canadienne