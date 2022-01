Pointe de l’iceberg : La C.-B. signale près de 10 000 nouvelles infections en 3 jours

La Colombie-Britannique signale 9332 nouvelles infections en trois jours. Cette donnée ne comprend pas les résultats positifs à des tests de dépistage rapides ni les nombreux Britanno-Colombiens qui n’ont pas eu accès au dépistage et sont en isolement. Lundi dernier, 6288 nouvelles infections ont été signalées pour 3 jours .

La province a fourni lundi des données préliminaires sur le nombre de nouvelles infections au SRAS-CoV-2. Les données fournies par la province pendant la période des fêtes étaient limitées. Les autorités prévoient une mise à jour complète mardi. Elles doivent faire le point sur la situation sanitaire et fournir les plus récentes données au sujet du nombre d'hospitalisations et de décès ainsi que le taux de vaccination dans la province.

Samedi : 4033 cas

Dimanche : 3069 cas

Lundi : 2230 cas

Selon les chiffres avancés, la vallée du Fraser et le Grand Vancouver sont toujours les régions les plus touchées par de nouvelles infections.

Le 31 décembre, la Colombie-Britannique a décidé d’écourter à 5 jours l’isolement pour les personnes vaccinées atteintes par la COVID-19.

Au vu de l’augmentation des éclosions dans les milieux de la santé, la province a aussi limité à nouveau les visites dans les résidences pour aînés.

En décembre, la province a déclaré qu’elle recevrait davantage de tests rapides en janvier, mais qu'il s'agissait de tests de dépistage moins fiables que les classiques tests PCR.

Pendant ce temps, des centres de dépistage sont surchargés et réservent les tests aux personnes les plus à risque ainsi qu’à certains travailleurs essentiels. La régie de santé de Vancouver Coastal, responsable de la région de la métropole, demande notamment aux personnes vaccinées qui sont infectées de s'isoler, sans passer de test.