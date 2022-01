Le refuge d’Edmonton cesse temporairement d’accepter des animaux en santé

Le Centre de soins et de contrôle des animaux (ACCC) de la Ville d’Edmonton cesse temporairement d'accueillir les animaux en santé. Il demande aux résidents d’héberger les animaux errants ou perdus qui n'ont pas besoin de soins vétérinaires.

Dans une de ses publications sur les réseaux sociaux de samedi, l’Centre de soins et de contrôle des animaux ACCC indique changer provisoirement sa procédure.

Nous n'admettrons plus d'animaux en santé jusqu'à nouvel ordre , explique le Centre. Nous nous assurons de continuer à fournir un environnement sain et sécuritaire aux animaux dans notre refuge et au personnel qui s’en occupe en prenant ces mesures.

« Nous allons accepter, sur rendez-vous, les animaux en détresse, blessés ou malades. » — Une citation de Centre de soins et de contrôle des animaux d’Edmonton

L'ACCC affirme que ses employés prodigueront des soins aux animaux dans son installation du nord-ouest d’Edmonton, en plus des animaux apportés par des agents municipaux ou la police.

Les autorités municipales n'ont pas répondu à une demande d'informations sur ce changement de politique.

Le froid extrême inquiète

Les nouvelles mesures de l’Centre de soins et de contrôle des animaux ACCC surviennent en pleine vague de froid extrême qui risque de perdurer cette semaine. La Ville suggère à ses résidents d'accueillir les animaux errants ou perdus dans leur domicile le temps de retrouver leur propriétaire s’il y a lieu.

Les animaux de compagnie possèdent souvent des étiquettes à leur collier avec une matricule. Il est possible de composer le 311 pour trouver les informations de leur propriétaire.

Comme nous sommes dans une vague de froid prolongée, si vous êtes en mesure de prendre soin de l'animal jusqu'à ce que vous puissiez le réunir avec son propriétaire, ce serait apprécié , souligne l’Centre de soins et de contrôle des animaux ACCC .

Le Centre de soins et de contrôle des animaux est un refuge temporaire pour les animaux perdus ou errants. L’Centre de soins et de contrôle des animaux ACCC leur prodigue des soins dans l’attente de retrouver leur propriétaire ou jusqu’à l’animal soit transféré dans un refuge pour les adopter.

Le service de la Ville d’Edmonton héberge habituellement les animaux de 3 à 10 jours avant de les évaluer pour l’adoption et de les transférer à la Société de protection des animaux d’Edmonton ou dans un autre centre de sauvetage pour animaux.

Selon le site Internet de la Ville, l’installation de l’Centre de soins et de contrôle des animaux ACCC peut accueillir jusqu’à 84 chats et 47 chiens.

Chaque année, le Centre de soins et de contrôle des animaux accueille environs 6000 animaux perdus.