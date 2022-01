Des mesures prises à Mashteuiatsh pour contrer la hausse des cas

Le début d’année est difficile dans la communauté innue du Lac-Saint-Jean, avec 10 nouveaux cas de COVID-19 dimanche, portant le total à 71 depuis décembre.

Plusieurs personnes qui se sont autodéclarées en mentionnant qu'elles ont fait les deux tests requis. Elles se sont isolées. Les gens ont été responsables par rapport à la prise en charge de leur propre santé , a indiqué le chef du conseil de bande, Gilbert Dominique.

Pour faire face à l’augmentation du nombre de cas, pompiers et bénévoles ont distribué 10 tests rapides par résidence à deux jours de Noël. L’appel à les utiliser a été entendu selon Gilbert Dominique, qui attribue la montée des cas en partie au succès de cette initiative.

Le comité d’urgence de la communauté doit se réunir mardi pour évaluer si d’autres mesures sont nécessaires dans le but de freiner la propagation du virus.

Des pourparlers seraient en cours avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour mettre sur pied une clinique de vaccination dès la mi-janvier.

On a beaucoup de grosses familles dans les mêmes résidences donc, on veut s'assurer que les aînés, les petits-enfants et les adultes soient vaccinés au maximum , a poursuivi Gilbert Dominique.

D'après un reportage de Mélissa Paradis