La version québécoise de la série catalane Les bracelets rouges lancée mardi

Les scénaristes de la série, Michel Brouillette et Stéphanie Perreault, ont respecté l’histoire de la série originale, tout en l’adaptant à la réalité québécoise, mais aussi à la réalité de 2022.

Diffusée de 2011 à 2013 en Espagne, la version originale a été écrite par le Catalan Albert Espinosa Puig, qui s’est inspiré de sa propre expérience. De 14 à 24 ans, il a vécu à l'hôpital pour soigner un cancer.

Il y a des personnages, comme ceux de Félix et Justin, qui étaient dans la version catalane. Par contre, dans la version [originale], les personnages sont beaucoup plus jeunes. Ils ont aussi créé un nouveau personnage, Lou. Ils se sont donné une certaine liberté tout en respectant l'œuvre d’Albert Espinosa , a expliqué le réalisateur Yan England à la chroniqueuse culturelle de Tout un matin, Claudia Hébert.

Yan England Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Il y a beaucoup de séries sur les hôpitaux, mais la majorité est du point de vue du personnel hospitalier. Avec Les bracelets rouges, c’est le point de vue des patients , ajoute-t-il.

La vie de jeunes à l’hôpital

Dans cette série, on suivra donc l’amitié improbable qui se développe entre sept adolescentes et adolescents hospitalisés, âgés de 9 à 17 ans. Justin, Félix, Flavie, Kim, Kevin, Lou et Albert feront face à des épreuves qui changeront leur vie.

Entourés de leur famille, impuissants et confrontés à leur maladie, les jeunes veulent vivre à fond, sans se laisser abattre malgré leur hospitalisation. Les bracelets rouges sont une référence aux bracelets glissés à leur poignet, avant une opération, pour leur donner du courage.

Cette gang ne se serait jamais rencontrée autrement. [...] L’hôpital vient les unir. On y côtoie des gens qu’on ne connaît pas et sur qui on va devoir compter. Dans cette série pour moi, on passe par des moments de bonheur et comiques, puis sombres et obscurs. Il y a des secrets aussi. On va découvrir au fur et à mesure pourquoi certaines personnes sont là , précise Yan England.

Anthony Therrien (Félix Tremblay) et Mylia Corbeil Gauvreau (Lou Naylord Sirois) dans la série « Les bracelets rouges » Photo : Encore télévision

Les scénaristes et Yan England voulaient aussi que la série soit très authentique. Ça se traduit aussi via les dialogues de cette gang. On a fait une lecture avec les acteurs, et si quelque chose ne se disait pas, on la changeait pour être le plus vrai possible , explique le réalisateur.

Deux acteurs, Anthony Therrien et Noah Parker, ont aussi dû sacrifier leurs cheveux pour la série. Ils ne pouvaient pas avoir un cheveu sur le coco, car il fallait bien représenter le fait que ce sont deux gars qui ont vécu une chimiothérapie. Dès l’audition, on savait que ça demanderait ça. Je souhaitais trouver des acteurs et des actrices qui allaient se dévouer corps et âme pour leur personnage , raconte Yan England.

Ce dernier a abordé la réalisation de la série comme celle d’un film. Pour moi, c’était un film de 10 fois une heure. J’ai adoré pouvoir réaliser les 10 épisodes, car j’avais toute la courbe dramatique de chaque personnage.

Il ajoute que le tournage s’est terminé le 17 décembre, donc il est en plein montage. Seulement deux épisodes sont totalement prêts alors que la diffusion hebdomadaire commence ce soir.

Les jeunes, leur famille et la distribution

Justin Bolduc qui souffre d’une tumeur osseuse est joué par Noah Parker. Sa famille est composée d'Hélène (Julie Beauchemin) et de Patrick (Sébastien Delorme).

Sébastien Delorme ( Patrick Bolduc) et Julie Beauchemin (Hélène Lafleur) dans la série « Les bracelets rouges » Photo : Encore télévision

Félix Tremblay, qui souffre aussi d’une tumeur osseuse, est interprété par Anthony Therrien. Sa famille : sa mère Chantal (Marie-Chantal Perron), son beau-père Luc (Martin Tremblay), son père François (Claude Despins) sa belle-mère Sylvie (Myriam Poirier) et sa petite sœur Lili (Irlande Côté).

Flavie Granger jouée par Audrey Roger souffre de trouble alimentaire et d’anxiété de performance. Sa famille est composée de sa mère Martine (Myriam De Verger), son père Ade (Ted Pluviose) et sa sœur Adèle (Naïla Louidort)

Kevin Allard, joué par Étienne Galloy, est atteint de fractures multiples et vit avec son grand-père Rolland Allard (Marcel Lebœuf).

Kim Gagnon a perdu connaissance à l’école et les médecins pensent à un problème cardiaque. Le personnage est interprété par Léanne Désilets. Ses parents sont Mathieu (Frédérick De Grandpré) et Suzanne (Catherine Allard).

Lou Naylor Sirois est joué par Mylia Corbeil Gauvreau. Les médecins étudient ses troubles du comportement. Ses deux pères sont Claude (Éric Paulhus) et Éric (Victor Andrès Trelles Turgeon).

Finalement, le narrateur de la série, Albert Trépanier, joué par Malik Babin, est dans le coma depuis 4 mois. Sa mère Anne (Isabelle Blais) est très présente à son chevet.

David Savard, Mylène Dinh-Robic et Éric Bernier font aussi partie de la distribution.