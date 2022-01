Le directeur général de Hockey Québec lance un message d’espoir aux joueurs

Alors que les sports d'équipe intérieurs ont été suspendus pour limiter la propagation de la COVID-19, le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, a tenu à lancer un message d'espoir aux joueurs. Dans une publication Facebook partagée plus de 2500 fois, il a notamment encouragé les jeunes à ne pas perdre espoir.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En entrevue à Radio-Canada, il a expliqué ce qui l'avait motivé à écrire sa lettre ouverte.

Quand j’ai entendu les annonces des nouvelles mesures qui touchaient spécifiquement le sport collectif intérieur, j’ai rapidement eu une pensée pour nos enfants, nos jeunes, mes filles. J’ai rapidement vu dans leur visage et leurs yeux la déception à nouveau qu’elles vivaient. J’ai rapidement pris l’ordinateur et j’ai senti le besoin de parler à nos jeunes , souligne-t-il.

On a un effort à faire au niveau de combattre la nouvelle vague de COVID qu’on vit présentement, mais en même temps, je pense que c’est important de leur dire qu’on comprend les sacrifices qu’ils ont faits, qu’on est avec eux, de ne pas lâcher, et qu’on prend leur situation au sérieux , ajoute-t-il.

Il dit avoir également écrit son message pour rassurer les parents qui ne savent plus quoi dire à leurs jeunes . Le sport amène un certain équilibre dans ce qu’on vit en ce moment. Pour les raisons qu’on connaît, il faut mettre ça sur pause encore une fois, mais je sais que les parents sont inquiets , remarque-t-il.