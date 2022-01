Les impacts de la remontée des prix du bois d’oeuvre ressentis dans la région

La remontée des prix du bois d’oeuvre se fait sentir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon un quincaillier, si les prix avaient quadruplé à un certain moment en 2021, ils ont cette fois-ci doublé.

C’est le propriétaire de la quincaillerie Achille Tremblay et fils à Saint-Fulgence, Fabien Tremblay, qui a observé cette augmentation dans les prix qu’il paie.

L'année passée, c'était quatre fois le prix que ça avait monté. Là, on approche du deux fois. C'est assez! , a-t-il dénoncé.

En temps normal, il peut emmagasiner de grandes quantités de bois, mais la volatilité actuelle l’empêche de fonctionner ainsi. Il espère donc que le marché va vite se stabiliser.

Quand les prix sont stables, il n’y a pas de problème, on achète du stock pour trois semaines, un mois. Au bout d'un mois, on en rachète, mais là, c'est pratiquement toutes les semaines où il faut faire attention pour ne pas que ça monte trop et l'acheter avant qu’il monte un peu , a poursuivi Fabien Tremblay.

Les prix avaient connu une baisse au pays l'automne dernier.

La construction touchée aussi

La hausse a évidemment aussi des impacts sur la construction résidentielle. Selon l’entrepreneur Michel Leblanc, propriétaire de Solutions résidentielles, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui se transforme sans cesse depuis le début de la pandémie.

Toutes les autres choses, dont le métal, l'acier, l'aluminium, le gypse, les autres matériaux de construction, tout a monté l'année dernière et là, avec le bois qui remonte, c'est sûr que ça vient commencer à faire pression sur le budget des gens qui veulent se bâtir une maison neuve , a-t-il exposé.

Une question d'offre et de demande, selon le Conseil de l’industrie forestière du Québec CIFQ

Du côté du Conseil de l’industrie forestière du Québec (Conseil de l’industrie forestière du Québec CIFQ ), qui regroupe les entreprises productrices, on explique que le bois d'oeuvre est soumis à la loi de l'offre et de la demande.

Il y a au Québec, au Canada, aux États-Unis une forte demande pour du bois pour faire de la construction. On se rappellera que l'année dernière a été une année record. Et de l'autre côté, du côté de l'offre, bien il y a eu tous les incidents en Colombie-Britannique, comme les feux de forêt , a présenté Jean-François Samray, président-directeur général du Conseil de l’industrie forestière du Québec CIFQ .

Le président du Conseil de l'industrie forestière du Québec, Jean-François Samray Photo : Radio-Canada

L’organisme s'attend à une année très volatile. Jean-François Samray pense que la COVID-19 pourrait avoir des conséquences notables, notamment si plusieurs travailleurs sont touchés dans une même usine et que des quarts de travail sont coupés.

On n'était déjà pas en surplus de personnes dans les usines. Donc, il se peut que ça vienne ralentir [les opérations] et si ça vient ralentir et que de l'autre côté, dans le secteur de la construction, il n’y a pas un ralentissement aussi, bien il va y avoir une rareté, puis les prix vont partir à la hausse , a-t-il prédit.

D'après un reportage de Mireille Chayer