Des inconnus possèdent une maison ensemble à Winnipeg pour combattre la solitude

Les résidents partagent tout, de la nourriture aux tâches ménagères en passant par les activités de divertissement.

Frances Woolison et son mari Jim sont les instigateurs de l'initiative au mois de septembre 2021. Ils ont acheté la maison de leurs rêves à l’âge de 74 ans avec les 5 autres personnes dont ils partagent la vision d’une coopérative : une maison à 3 étages d’environ 5400 pieds carrés (501 mètres carrés), sur l’avenue Dromore.

On voit trop de personnes vieillir seules dans leur maison. Dans notre culture, on insiste tellement sur l’indépendance des gens. On pense qu’un meilleur mot est l’interdépendance, car les gens ont besoin du soutien des autres , lance Mme Woolison.

Emploi et Développement social Canada estime qu’environ 30 % des aînés au pays risquent de devenir socialement isolés, tandis que les rapports de Statistique Canada estiment que près d’un quart des Canadiens de plus de 65 ans se sentent isolés.

« On se sent seul tout le temps. Une façon beaucoup plus riche de vivre est de partager des expériences, du soutien et des tâches en communauté. » — Une citation de Frances Woolison, instigatrice de la coopérative Prairie Rivers Co-living

Sept inconnus âgés de 39 à 78 ans partagent cette maison sur l'avenue Dromore à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Kevin Nepitabo

Une expérience enrichissante

James Magnus Johnston, un professeur, est le plus jeune membre de la maisonnée à 39 ans.

Il a vécu un peu partout au pays pendant son doctorat. Il a décidé d’emménager dans la maison pour avoir de la stabilité après avoir cherché pendant des années à se bâtir une communauté.

Pendant la pandémie, il est apparu évident à quel point il est difficile de vivre seul , raconte M. Johnston, mais son expérience dans le foyer a changé la donne.

À écouter : Choisir de vivre en collectivité pour briser l’isolement

Depuis cinq mois, il fait partie du groupe et il adore son expérience.

Chaque semaine on prend des décisions équitablement et pour l’instant tout se passe très bien. Il n’y a pas de règle majeure, ça prend juste de la gentillesse et de la considération pour chacun , raconte-t-il.

Il souligne également qu’en partageant les ressources, c’est moins cher pour les individus et les familles, mais aussi ça permet de réduire l’empreinte écologique. De plus, il indique s’être trouvé une deuxième famille.

La maison est la propriété de la coopérative Prairie Rivers Co-living. Ceux qui veulent se joindre à la communauté de cohabitation en achètent une part, qui coûte actuellement 200 000 $, selon son site Internet.

Les résidents paient aussi des dépenses mensuelles, qui peuvent être comparées à des frais de copropriété, comme les taxes, l’Internet et le téléphone.

Avant d’amorcer le projet, les Woolison ont fait affaire avec la consultante californienne Katie McCamant, qui a fondé deux coopératives d'habitation.

M. Johnston croit que les coopératives d'habitation vont être plus populaires dans le futur alors que c’est une solution pour les grandes maisons pour contrer la surchauffe du marché de l’immobilier.

Avec les informations de Rachel Bergen, Cory Funk et Jérémy Laniel