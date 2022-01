L’hôpital de Chicoutimi passe à 10 lits de soins intensifs pour la COVID-19

L’augmentation des cas de COVID-19 et des hospitalisations au Saguenay-Lac-Saint-Jean force l’hôpital de Chicoutimi à rendre disponibles 10 lits de soins intensifs pour les patients atteints de la maladie, alors que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) finalise son plan de délestage.

Pour faire place aux patients atteints de la COVID-19, l’hôpital de Chicoutimi a distribué ces 10 lits dans trois unités, soit trois lits dans l’unité COVID récemment aménagée, un lit à l’unité B3 et six lits à l’unité AVC de l’unité 84.

Cette réorganisation est liée au passage en phase trois du plan de surcapacité des soins intensifs dans la région. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la région en a fait l’annonce dimanche dans une note interne envoyée aux gestionnaires, employés et médecins.

Ces modifications sont nécessaires afin d’adapter notre offre de service à la situation exceptionnelle que nous traversons , souligne le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS dans la note interne.

Lundi en début d’après-midi, 34 personnes atteintes de la COVID-19 étaient hospitalisées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont six aux soins intensifs, alors que la région comptait 611 nouveaux cas et environ 4000 cas actifs.

Quelques jours plus tôt, le 31 décembre, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS avait été contraint de faire passer en phase deux le plan de surcapacité des soins intensifs. Cinq lits de soins intensifs avaient alors été réservés aux patients atteints de la COVID-19, selon la note interne qui avait été envoyée.

La réduction à trois lits d’unité coronarienne, à trois lits de soins intermédiaires et à 16 lits de courte durée avait alors été nécessaire. Une partie de ces mesures avait toutefois déjà été mise en place dans les dernières semaines en raison du manque de personnel.

En décembre 2020, il y avait eu jusqu'à 73 patients hospitalisés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont 10 aux soins intensifs.

Le CIUSSS travaille sur son plan de délestage

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS finalise actuellement son plan de délestage de ses services, a indiqué en entrevue le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, alors que la pression s’accentue sur le système de santé régionale.

On est en train de le finaliser, de le travailler. Ce qu’on fait actuellement, c’est que plus on rentre des gens dans notre milieu hospitalier, plus on doit revoir nos services, a-t-il expliqué. C’est un équilibre entre l’utilisation des lits par les gens qui ont la COVID et aussi les ressources humaines dont on dispose.

Certains services devront être délaissés, souligne-t-il. Mais c’est un équilibre qu’on maintient, mais là on n’est pas dans un mouvement dans lequel du jour au lendemain on déleste un grand nombre de services, prévient-il. C’est plus un phénomène progressif.

Certains territoires et centres hospitaliers qui sont davantage affectés par la situation dans la région auront plus de difficulté à maintenir leurs services, a-t-il expliqué.

Le Dr Donald Aubin est le directeur régional de la santé publique. Photo : Radio-Canada

360 membres du personnel retirés

Le CIUSSS CIUSSS doit composer actuellement avec l’absence d’environ 360 membres du personnel, qui ont dû être retirés en raison de la COVID-19, a-t-on indiqué lundi après-midi, du côté des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS .

Le nombre de personnes en isolement pourrait varier, car plusieurs enquêtes sont en cours. Le Dr Aubin estime que la situation demeure en contrôle dans les hôpitaux de la région.

« Nos hôpitaux sont le reflet de la population. Malgré tout, on voit que c’est quand même assez bien contrôlé. Parce qu’il y en a tellement dans la population, que c’est inévitable qu’il va y en avoir dans nos milieux hospitaliers. » — Une citation de Dr Donald Aubin

Deux éclosions touchent 18 usagers ayant des symptômes mineurs au Centre d'hébergement de soins de longue durée (Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD ) Georges-Hébert, à Jonquière. Les éclosions touchent la portion Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de l’établissement ainsi que l’unité transitoire de récupération fonctionnelle, a-t-on précisé du côté du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS .

Avec les informations de Michel Gaudreault et de Claude Bouchard