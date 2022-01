Inquiétudes face à la vague Omicron dans les écoles

La rentrée scolaire, qui devait avoir lieu cette semaine, se fera finalement le 10 janvier pour la majorité des élèves de la maternelle à la 12e année.

Davantage de distanciation, des récréations décalées et des rencontres virtuelles font partie de la liste des mesures plus strictes que de nombreuses écoles adoptent à cause du variant Omicron.

« On revient quasiment aux exigences qu'on avait au début de la pandémie. On communique avec la province pour s’assurer que nos mesures sont adéquates. » — Une citation de Michel St-Amant, directeur général du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF)

Parmi les autres gestes à poser afin de limiter la pénurie de personnel et la possible fermeture d’écoles au cours des prochains jours, Stéphane Bélanger, président du Syndicat des enseignants du programme francophone de la Colombie-Britannique, aimerait que l’administration des doses de rappel chez le personnel enseignant fasse partie des priorités.

Il en appelle aussi à une meilleure aération dans certaines écoles du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF qui n’ont pas encore de filtres à air adéquats ainsi qu’à la distribution de masques N95 au personnel des écoles.

On porte une attention particulière sur quelques vieilles écoles qui se trouvent dans des bâtiments de conseils scolaires anglophones et on s’assure de l’aération des classes. On travaille à ce que le système de filtration d’air soit mis à jour dans ces écoles aussi , déclare Michel St-Amant.

Le président du syndicat regrette pour sa part que la Colombie-Britannique ait encore une fois agi à la dernière minute et décidé de reporter la rentrée scolaire le 29 décembre, alors que d’autres provinces, comme le Québec, ont pris cette décision bien avant.

Difficile accès aux tests de dépistage

Alors que la province, à l’image du reste du pays, bat des records quotidiens de cas de COVID-19, la santé publique recommande aux Britanno-Colombiens qui ont des symptômes et qui sont vaccinés de s’isoler à la maison, sans faire de test de dépistage, réservé aux personnes les plus à risque.

La capacité des centres de dépistage a d’ailleurs atteint ses limites durant les Fêtes.

J’ai été cas contact, j’ai maintenant mal à la gorge et je tousse. Après beaucoup d’attente, j’ai réussi à avoir quelqu’un au bout du fil en appelant le 811. L’agent m’a simplement dit que je devais m’isoler pendant cinq jours à la maison, que les tests étaient réservés en ce moment aux professionnels de la santé , témoigne une enseignante francophone de Vancouver.

Elle ne pourra pas aller travailler cette semaine et n’a pas eu accès à un test de dépistage.

La surveillance des symptômes auprès des élèves et du personnel va faire partie des points cruciaux. Si les gens ont des symptômes, ils doivent rester à la maison , déclare Michel St-Amant.

« Beaucoup de gens sont touchés par la COVID-19. La limite du remplacement est déjà atteinte à plusieurs endroits. Le défi est de s’assurer d’avoir assez de personnel dans chacune de nos 47 écoles. » — Une citation de Michel St-Amant, directeur général du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

Le directeur du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF s’attend à ce que la province annonce d’autres détails pour les écoles cette semaine : « On se tient prêts à l'enseignement en ligne si besoin. »

Pour l’instant, la rentrée est toujours prévue en personne le 10 janvier.

Avec des informations de Raluca Tomulescu