COVID-19 : le Yukon dépasse les 30 % de taux de positivité

Lundi, le territoire a rapporté que les cas actifs de COVID-19 sont passés de 106 à 245 en 3 jours, ce qui, selon la Dre Catherine Elliott, médecin hygiéniste en chef par intérim du territoire, représente un taux de positivité de 32 %.

Cependant, sur les ondes de CBC, la Dre Elliott se veut rassurante. Si le variant Omicron est plus contagieux et se déclenche plus rapidement après la contamination, il durerait aussi moins longtemps et serait moins virulent que les autres variants.

La médecin ajoute que la meilleure protection contre Omicron se situerait deux semaines après avoir reçu sa troisième dose ou moins de six mois après sa deuxième dose.

Elle rappelle donc qu’il est important de se faire vacciner, pour éviter de contracter une forme grave de la maladie.

Les gens vaccinés sont contaminés par Omicron et le transmettent, mais le vaccin empêche les hospitalisations.

Catherine Elliott note aussi que même si, actuellement, toutes les communautés ne présentent pas de cas actifs, cela ne signifie pas pour autant que le virus n’y circule pas.

Elle implore les Yukonnais qui ressentent ne serait-ce que les symptômes les plus légers, de rester chez eux.

On entend des histoires de familles entières qui s’isolent ensemble même si seulement deux ou trois membres sont malades. À ces personnes, je veux leur dire merci.

Au cours du premier week-end de l’année, les autorités territoriales ont signalé un quinzième mort attribué à la COVID-19.

Vendredi 31 décembre, le gouvernement a également annoncé de nouvelles restrictions pour tenter de freiner la propagation de la maladie.

Craintes pour le retour en classe

Pendant ce temps, le syndicat des enseignants du Yukon s'inquiète d'une éventuelle recrudescence des cas de COVID-19 dans les classes.

Alors qu'Omicron oblige les écoles de tout le pays à retarder le retour à l'apprentissage en personne et que de nombreuses écoles ne seront pas ouvertes avant la semaine prochaine dans la majeure partie du Canada, les cours reprennent au Yukon à partir du 4 janvier.

Ted Hupé, président de l’Association des professionnels de l’éducation du Yukon, pense que le territoire réagit au lieu d'être proactif et il dit craindre une pénurie de personnel si les employés du secteur commencent à tomber malades.

Nous avons ici un territoire qui a connu d'énormes vagues de cas en novembre, et notre gouvernement, notre ministère de l'Éducation, a décidé que les écoles allaient rester ouvertes à tout prix.

Avec des informations de Joseph Ho et Leonard Linklater