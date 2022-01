Des pompiers en renfort aux ambulanciers à Chibougamau et Chapais

La situation est pas loin d’être catastrophique. C’est que depuis le 24 décembre on marche à 50 %. Donc, sur les quatre ambulances disponibles, soit le parc de Chibougamau, Chapais ainsi que deux ambulances à Chibougamau, il y a juste deux véhicules disponibles. C’est-à-dire que dans le parc de Chibougamau ainsi qu’à Chapais, il n’y a aucun véhicule ambulancier disponible , a déploré le président syndical, lors d'une entrevue dans le cadre de l'émission Place publique.

La route 167 qui traverse la réserve faunique Ashuapmushuan, appelée communément parc de Chibougamau, sert de lien avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle demeure une route particulièrement dangereuse durant la période hivernale, alors qu’elle ne comprend pas de voies divisées. Les municipalités de Chapais et de Chibougamau sont situées dans la région du Nord-du-Québec.

Des ambulanciers sur le carreau

Selon Jean-Daniel Tremblay, c’est la pandémie qui est venue nuire à une situation déjà difficile, alors que le recrutement pour ce secteur a toujours causé problème en raison de l’éloignement.

Il y a quelques paramédics qui ont été affectés par la COVID. Malheureusement, on était déjà en manque au niveau des travailleurs , a-t-il continué.

Une solution temporaire a été mise en place pour contrer le manque d’ambulanciers paramédicaux. Le ministère (de la Santé et des Services sociaux) a pris la décision de faire travailler les pompiers dans une ambulance avec un paramédic, justement pour combler le manque de personnel présentement. La problématique qui arrive dans cette situation, c’est que même si le pompier a un bon vouloir, il est capable de nous aider, mais il ne connaît pas l’ensemble de nos protocoles de soins, protocoles de traumatologie , a-t-il poursuivi.

Le président espère que dorénavant la situation sera prise au sérieux lorsque viendra le temps de régler la façon d'organiser les horaires dans cette région.

La mairesse de Chapais mise au courant

Du côté de la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, elle a été mise au courant de la situation au cours de la période des Fêtes.

Isabelle Lessard est la mairesse de Chapais. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin-St-Pierre