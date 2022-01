Attaché du maire de Québec : un métier de tous les instants

Une trentaine d'années les séparent et ils ont en commun leur passage à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, avant d'atterrir tous deux à l'hôtel de ville de Québec. Discussion autour d'un métier sans repos avec l'actuel attaché de presse de Bruno Marchand et celui qui a été le bras droit de Régis Labeaume pendant plus d'une décennie.

Quand j'étais jeune, j'écoutais les élections comme si c'était la Coupe Stanley , raconte Thomas Gaudreault. Les élections, je ne pouvais pas rater ça. Je disais tout le temps à ma mère qu'un jour j'allais travailler en politique. Fouille-moi pourquoi!

Thomas Gaudreault célèbre cette année ses 24 ans. Il est l'attaché de presse du maire Marchand depuis son arrivée à la tête de la Ville de Québec. Malgré son jeune âge, le vingtenaire n'en est pas à ses premières armes dans l'univers politique. Pascal Bérubé est la personne qui, à 21 ans, a cru en moi en premier , dit celui qui a été candidat pour le Parti québécois dans Roberval en 2018.

Paul-Christian Nolin est âgé de 56 ans. Il a occupé le poste d'attaché de presse du maire de Québec pendant 13 ans. Il refuse qu'on l'étiquette comme étant un expert en communication. Il rappelle qu'il n'a jamais étudié dans ce domaine, mais plutôt en philosophie et en science politique. Régis Labeaume, dès le début, était déjà une bête médiatique , raconte Paul-Christian Nolin. J'ai eu une chance extraordinaire d'avoir une latitude que peu d'attachés de presse ont eue.

Paul-Christian Nolin a occupé le poste d'attaché de presse du maire de Québec pendant 13 ans. Photo : Radio-Canada

Équilibriste à temps plein

Quand on les interroge tour à tour sur la nature de leur travail, Thomas Gaudreault et Paul-Christian Nolin s'entendent pour dire que le métier d'attaché de presse du maire de Québec est un travail de tous les instants.

Je ne suis pas un lève-tôt, mais j'ai un job de lève tôt , dit Thomas Gaudreault. Je me lève vers 5 h 30 et je me couche tard.

L'attaché de presse ne peut pas vraiment décrocher, ajoute-t-il. Si tu rates une journée, il te manque déjà des bouts. L'attaché de presse, c'est la personne sur qui le maire s'appuie le plus au jour le jour. Tu deviens un peu son aide-mémoire.

La disponibilité a toujours été importante dans ce travail , confirme Paul-Christian Nolin. Je préfère me faire déranger quatre fois à 22 heures et éviter une erreur dans le journal du lendemain.

La relation entre journaliste et attaché de presse, c'est de l'équilibrisme , poursuit l'ancien adjoint de Régis Labeaume. Il faut que tu donnes l'heure juste, mais tu ne peux pas tout donner non plus. Et il faut que tu mérites la confiance des journalistes.

L'attaché de presse peut-il, à l’occasion, maquiller la réalité?

Non, tu ne maquilles pas la vérité , explique Thomas Gaudreault à son tour. Il faut que tu puisses dire la vérité tout le temps à tout le monde. Mais tu peux quand même choisir de la dire à un certain moment. Tu y vas avec ce que tu peux dire.

« Il existe tellement de mesures en ce moment pour savoir si les politiciens mentent. C'est juste une mauvaise idée de le faire. » — Une citation de Thomas Gaudreault, attaché de presse de Bruno Marchand

Le match parfait

Au cours de l'entretien, Thomas Gaudreault et Paul-Christian Nolin ne manquent pas de souligner l'importance d'être en fusion avec l'élu qu'ils représentent, quitte à devenir une seule et même personne.

Très souvent, je me suis prononcé au nom du maire , dit Nolin. J'ai accordé des entrevues au nom du maire. En 13 ans, à aucun moment, on n’a été en porte-à-faux, mais ça exigeait que je connaisse au moins très bien les dossiers. Je ne pouvais pas me permettre d'être approximatif.

J'ai vraiment cru en une personne que je ne connaissais pas du tout , raconte à son tour Thomas Gaudreault, en parlant de Bruno Marchand. Il était à 1 % dans les sondages quand j'ai décidé de sauter.

Thomas Gaudreault est l'attaché de presse du maire Marchand depuis son arrivée à la tête de la Ville de Québec. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Entre le nouveau maire de Québec et son attaché de presse, ce fut le coup de foudre, raconte le mordu de politique. Quelle part de responsabilité prend-il donc dans la victoire de Bruno Marchand à la mairie de Québec?

On travaillait tous ensemble. J'ai ma part, mais on a tous notre part. Les communications y ont été pour beaucoup parce qu'on sortait de la pandémie et des élections fédérales, donc on avait besoin de se faire voir.

Thomas Gaudreault rejette aussitôt l'idée qu'il ait pu y avoir une grosse machine de communication derrière Bruno Marchand pendant sa campagne, comme ses adversaires l'ont prétendu. L'équipe dédiée aux communications durant les élections municipales comptait quatre personnes, dont lui, affirme Thomas Gaudreault.

C'est vrai qu'on a fait une campagne de communication, mais nous n'avions pas le choix. On ne serait jamais arrivé là où on est aujourd'hui sans notre force de communication , se justifie-t-il.

« On était là tous les jours avec une nouvelle idée qui nous faisait sortir du lot. Je me disais : on va chercher 50 personnes de plus avec cette idée-là. » — Une citation de Thomas Gaudreault, attaché de presse de Bruno Marchand

Finalement, force est de constater que chacune des sorties du maire aura été payante. Bruno Marchand a été élu maire de Québec avec une avance de 834 voix sur sa rivale, Marie-Josée Savard.

Bruno Marchand a été élu maire de Québec le 8 novembre 2021. Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Paul-Christian Nolin ne dément pas non plus l'importance de la communication et de son pouvoir en politique. Chez nous, la communication était dans tout. Dans la garniture, dans la pâte! se souvient-il.

Des fois, moi, j'aurais dit : on n'est pas obligé de commenter tel sujet ou tel autre sujet, mais Régis Labeaume choisissait de le faire quand même.

À quelques reprises, Paul-Christian Nolin a d'ailleurs payé le prix de la popularité de l'ex-maire, raconte-t-il, sans une once de regret.

« Je me souviens qu'André-Philippe Côté m'avait dit qu'il avait hâte de me caricaturer. J'ai eu plusieurs caricatures où je suis un peu le faire-valoir du maire. Je n'aurais pas eu ça si j'avais travaillé pour quelqu'un de moins visible. » — Une citation de Paul-Christian Nolin, ex-attaché de presse de Régis Labeaume

Au sujet de la campagne menée par Bruno Marchand et son équipe, Nolin se fait aussitôt plus critique. Il est d'avis qu'il s'agissait effectivement d'une campagne de communication. Les tours de magie, les meilleurs, ce sont ceux que tu ne vois pas. Mais c'est une campagne qui a été efficace, mais on le voyait bien.

Attaché un jour, attaché toujours

Après avoir subi une défaite dans le district de Saint-Roch-Saint-Sauveur, où il tentait de se faire élire, Paul-Christian Nolin a été nommé chef de cabinet de l’opposition officielle à Québec. Quand on lui demande s'il a un conseil pour son successeur, il préfère se garder une petite gêne.

Paul-Christian Nolin, ex-attaché de presse du maire de Québec Régis Labeaume lors d'une entrevue, la journée de l'annonce de son départ, le 5 février 2020 Photo : Radio-Canada

Je ne suis pas du genre à donner des conseils. Tout ce que j'ai à lui dire, c'est d'aller à fond, avec passion, ouverture, humilité et ténacité. Vas-y avec ton cœur surtout.

Quant à Thomas Gaudreault, il prend encore conscience de l'ampleur du défi qui s'est dressé devant lui dans la soirée du 7 novembre dernier. Je me projette dans quatre ans. C'est sûr qu'il va y avoir des moments moins le fun. Mais ça fait partie de la politique. Je le dis souvent, en communication, le plus beau job, c'est d'être attaché de presse. Les journées ne sont jamais pareilles.