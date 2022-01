L’entente pour un nouvel aréna à Calgary officiellement résiliée

Ce chantier de 600 millions de dollars dans le parc Victoria devait être lancé au début de 2022. La nouvelle mairesse de la métropole, Jyoti Gondek, a cependant affirmé le 21 décembre que la Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC) allait mettre fin au projet.

Les deux parties avaient convenu de présenter leur décision finale afin de déterminer si, oui ou non, la construction de ce nouvel aréna pouvait aller de l’avant d’ici le 1er janvier.

Une note interne du directeur général de la Ville, David Duckworth, confirme la résiliation de cette entente en raison de différends non résolus. Selon cette note, l’entente conclue en 2019 et modifiée plus tard par le conseil municipal cet été n’a aucune chance d'être remise à l'ordre du jour.

Le changement apporté par le conseil municipal approuvait le financement supplémentaire de 12,5 millions de dollars pour la construction du nouvel aréna qui devait remplacer le Saddledome, vieux de 38 ans.

Le Calgary Sports and Entertainment Corporation CSEC acceptait lui aussi d'assumer ce paiement, tout en couvrant les coûts excédentaires.

Tout le travail sur le projet a cessé, parce que l’entente est tombée à l’eau. On estime que la Ville de Calgary et le Calgary Sports and Entertainment Corporation CSEC ont dépensé en tout entre 20 et 25 millions de dollars.

60 M$ au-dessus du budget

Calgary et le groupe propriétaire des Flames s’étaient initialement entendus en 2019 pour construire un nouvel aréna pour remplacer le Saddledome, qui héberge l’équipe des Flames depuis 1983.

L’estimation originale des coûts pour le centre événementiel de 19 000 sièges avoisinait 550 millions de dollars. Le Calgary Sports and Entertainment Corporation CSEC et la Ville se partageaient la facture, mais, en juillet, on a appris que le budget dépassait les prévisions d'environ 60 millions de dollars. Le coût pour terminer les travaux est alors passé à 608,5 millions de dollars.

Cet été, les deux parties avaient accepté de payer chacune des frais supplémentaires des 12,5 millions de dollars pour que le projet voie le jour.

Par contre, des coûts de mesures d’atténuation climatique, comme des panneaux solaires, des routes et des trottoirs, ont fait augmenter les coûts de 16,1 millions de dollars.

La mairesse de Calgary aurait alors demandé au Calgary Sports and Entertainment Corporation CSEC de donner 9,7 millions sur ces 16,1 millions de dollars.

Le CSEC refuse de payer

Le 21 décembre, Jyoti Gondek a dit avoir parlé à l'actionnaire principal des Flames, Murray Edwards, qui lui aurait annoncé son intention de mettre fin à l'entente.

Il semble que ces derniers ne soient pas en mesure de prendre cet engagement financier après l'approbation de leur permis de développement, il semblerait donc qu'ils mettent fin à l'accord , a-t-elle déclaré à ce moment.

Le président-directeur général du Calgary Sports and Entertainment Corporation CSEC , John Bean, a mentionné lors d’une conférence de presse le 22 décembre que la société hésitait à payer ces frais supplémentaires.

Nous croyons sincèrement que les coûts d’emprise municipale et d’atténuation climatique ne devraient pas être [payés par le] Calgary Sports and Entertainment Corporation CSEC . Nous avons fait de notre mieux pour l’indiquer à la Ville , a-t-il déclaré.

Le Calgary Sports and Entertainment Corporation CSEC affirme que les Flames de Calgary continueront de jouer au Saddledome. Le conseil municipal prévoit, pour sa part, de discuter plus en détail de cette situation la semaine prochaine.

Avec les informations de Scott Dippel, Hannah Kost et La Presse canadienne