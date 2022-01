Un scénario à la Don’t Look Up est-il probable?

Un astéroïde de plus de 10 km de large se dirigeant droit vers la Terre et anéantissant toute trace de vie. Le film Don’t Look Up : déni cosmique, présenté sur Netflix depuis le 24 décembre 2021, se veut une satire de la société moderne et une analogie de la crise climatique. Néanmoins, le scénario d'une météorite venant à bout de l'humanité est-il réaliste? Absolument, mais pas de raison de s'alarmer pour l'instant, selon Guillaume Poulin, communicateur scientifique à l'ASTROLab du Mont-Mégantic.

Dans ce film, deux astronomes (interprétés par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence) découvrent qu'une énorme météorite entrera en collision avec la Terre dans un peu plus de six mois, mettant fin à toute trace de vie sur la planète.

Or, Guillaume Poulin rappelle qu'un tel impact est déjà survenu : La Terre a déjà été frappée à de multiples reprises par de gros objets, comme des comètes et des astéroïdes. Selon la taille, cela peut avoir des impacts régionaux ou globaux.

« On le sait [que c'est possible], parce que ça s'est déjà produit dans le passé. Vous n'avez qu'à demander aux dinosaures, qui ne sont plus là pour en parler. » — Une citation de Guillaume Poulin, communicateur scientifique à l'ASTROLab du Mont-Mégantic

L'ASTROLab du Mont-Mégantic Photo : Astrolab du Mont-Mégantic

Cependant, il tempère le risque associé à une telle collision. Si la Terre est d'ailleurs souvent bombardée de petits astéroïdes, il n'y a pas eu de grosses collisions de la même échelle, parce que les gros objets sont beaucoup plus rares. Il y a un jeu de probabilité lorsqu'on s'intéresse à cela. D'ailleurs, la planète bleue n'a pas frôlé de nouvelles extinctions en lien avec un astéroïde depuis celle des dinosaures.

« On est justement dans la probabilité. Tant qu’on n’aura pas découvert une grosse comète, on ne pourra pas dire avec certitude quand cela va se produire à nouveau. » — Une citation de Guillaume Poulin, communicateur scientifique à l’ASTROLab du Mont-Mégantic

L'ASTROLab du Mont-Mégantic observe le ciel à la recherche de météores... qu'elles soient petites ou grosses! Photo : Parc national du Mont-Mégantic

Un film réaliste sur les solutions... et les échecs

Le scientifique reconnaît qu’il existe des plans pour déterminer comment l'humanité devrait réagir face à une telle menace . Contrairement à ce qui se passe dans le film, dans lequel les deux astronomes tentent de prévenir la présidente des États-Unis de la menace qui plane, ce serait cependant des centaines d'astronomes qui, dans la même journée, seraient mis au courant, et il y aurait toute une séquence d'actions et de vérifications à faire . Ensuite, selon la gravité de la menace, des scénarios seraient élaborés.

L'option qui consiste à faire dévier un astéroïde de sa trajectoire représenterait la meilleure chance d'éviter un impact. Cependant, les scientifiques devraient avoir idéalement plusieurs années devant eux pour réagir adéquatement.

Il n’y a pas de fusée sur la Terre qui est prête à partir pour aller dévier un astéroïde qu’on trouverait et qui viendrait nous frapper dans les six prochains mois. Il faudrait avoir plusieurs années pour être capable de réagir.

« Il y a quelques semaines à peine, une fusée est décollée avec une mission d'aller à la rencontre d'un gros astéroïde et un petit, et on va faire écraser la sonde sur le petit astéroïde pour voir comment cette collision va dévier la trajectoire. [...] C'est une mission de défense, de voir si faire un impact, un jeu de billard, permet de les dévier. » — Une citation de Guillaume Poulin, communicateur scientifique à l'ASTROLab du Mont-Mégantic

La mission DART (fléchette, en anglais, et acronyme de Double Asteroid Redirection Test) a décollé depuis la base californienne de Vandenberg à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX. Photo : Associated Press / Bill Ingalls