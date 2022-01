Éclosion de COVID-19 dans la Première Nation de Long Point

En date du 3 janvier en après-midi, on dénombrait 14 cas actifs, répartis dans 13 domiciles à Winneway.

Le chef de la Première nation de Long Point, Steeve Mathias, indique que le comité de pandémie a intensifié sa sensibilisation et la surveillance au sein de la communauté

C’est sûr qu’on est inquiet. On veut, dans la mesure du possible, neutraliser la propagation de tout ça. La consigne, c’est que le monde reste chez eux, pas de visites. On demande aux gens de ne pas aller visiter la parenté ou les voisins , dit Steeve Mathias.

Plus de sensibilisation

Le comité de pandémie encourage aussi ceux qui présentent des symptômes d’effectuer des tests de dépistage rapides, qui ont été distribués dans la communauté un peu avant les Fêtes, au mois de décembre, et de suivre les consignes sanitaires.

Un autre message que le comité souhaite envoyer est d’encourager la population à se faire vacciner. Selon Steeve Mathias, les dernières données démontrent que 60 % de la communauté avait reçu les deux doses du vaccin.

Steeve Mathias, chef de la Première Nation de Long Point, à Winneway. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le chef estime qu’en général, les membres de la communauté respectent les mesures sanitaires.

La grande majorité des gens collaborent. Il y en a qui mettent des pancartes Pas de visiteurs dans leur porte. Je crois que le message passe bien, mais c’est sûr qu’il y en a toujours que ça ne les inquiète pas , rapporte Steeve Mathias.

Le comité de pandémie a aussi commandé des produits de désinfection, qui seront distribués aux membres de la communauté dans le prochains jours.

Steeve Mathias pense que l'éclosion est survenue en raison des va-et-vient dans la période des Fêtes. Le centre de soins infirmiers de Winneway tente de retracer l’historique des cas.

Il y a eu beaucoup de voyagement. Les gens ont été à l’extérieur faire des achats. Plusieurs membres de la communauté vont faire des achats en Ontario , remarque Steeve Mathias.

Au printemps 2020, la communauté de Winneway avait décrété l’état d’urgence et demandé aux gouvernements fédéral et provincial d’envoyer davantage d’effectifs de sécurité.