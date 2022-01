Gérer des refuges pour itinérants en période de grand froid et de pandémie

Avec la hausse fulgurante des cas de COVID-19 liée au variant Omicron et le froid extrême qui s’est abattu sur le Manitoba au cours des derniers jours, les refuges pour sans-abris vivent des défis logistiques pour accueillir les itinérants.

Chaque soir durant le temps des fêtes, les places ont presque toutes été comblées à Siloam Mission, selon la présidente de l’organisme Tessa Blaikie Whitecloud. Elle explique que le refuge peut accueillir 143 personnes.

On voit que la demande est assez grosse. On veut changer ça et aider les gens à avoir un abri. En hiver, c’est juste vraiment important d’offrir un abri. Ce n’est pas sécuritaire d’être juste dix minutes dehors , indique-t-elle.

Tessa Blaikie Whitecloud, présidente de Siloam Mission (archives) Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Elle signale que certaines personnes ont dû être traitées pour des engelures. Mme Whitecloud raconte que son organisme compte sur une clinique médicale pour traiter ces enjeux de santé.

Du côté de l’organisme St-Boniface Street Links, la directrice générale Marion Willis explique que certains de ses employés ont travaillé des quarts de travail de 12 à 14 heures pour patrouiller dans la ville, afin d’inciter les sans-abris à se mettre à l’abri.

Les défis de la COVID-19

La COVID-19 pose également un défi supplémentaire aux organismes qui viennent en aide aux personnes itinérantes. Siloam Mission a fait face à une éclosion de cas au sein de son équipe au début du mois de décembre.

On a des plans pour déplacer des membres d’équipe dans d’autres départements pour être certains que les services essentiels restent. Mais ça reste difficile parce qu’on travaille avec une population qui n’a pas toujours accès à une isolation [thermique] et qui n’a pas accès à des médicaments , souligne la directrice générale de Siloam Mission, Tessa Blaikie Whitecloud.

Le défi de travailler à équipe réduite se pose aussi chez St-Boniface Street Links, en raison d’employés qui ont contracté le virus.

La directrice de Street Links Marion Willis (archives) Photo : Radio-Canada / Holly Caruk

Toutefois, l’organisme s’est adapté afin de respecter la distanciation sociale dans ses installations.

On a réduit notre population dans la Morberg House de 15 à 10, avant Noël. Cinq personnes ont été transférées dans notre programme communautaire, pour avoir plus de place dans la maison et diminuer la congestion , explique Marion Willis.

De plus, le dernier étage de la maison du boulevard Provencher a été converti en unité d’isolation de quatre places.

La présidente de Siloam Mission estime qu’à Winnipeg plus de 1170 personnes sont en situation d’itinérance.

Avec les informations d’Anne-Charlotte Carignan