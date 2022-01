L’Océanic laisse aller le défenseur Tyson Hinds pour le jeune Zachary Lessard

La transaction inclut aussi trois choix de première ronde pour la séance de sélection de 2023.

Sherbrooke nous l’a proposé à quelques reprises et au début, on a refusé, mais ils ont persisté et on a fini par accepter , raconte Serge Beausoleil.

Il s’agit d’une deuxième importante transaction en moins de deux semaines pour l’entraîneur, après qu’il a échangé, le 21 décembre, Jérémie Biakabutuka aux Islanders de Charlottetown.

Des transactions pour l’avenir

Serge Beausoleil estime que l’équipe devait prendre des risques et assumer les conséquences de la perte de Tyson Hinds.

On a compris que le joueur-clé pour nous, c’était [Zachary] Lessard, explique-t-il. Il a joué 51 matchs, ce n’est pas un gros gabarit, mais il joue il très intense. Maintenant, avec le cœur de notre défensive, nos 18 ans, et des plus jeunes, on est armés pour bâtir le club de hockey qu’on veut bâtir pour l’avenir.

Le défenseur Tyson Hinds fait l'accolade à un adversaire après la victoire de l'Océanic face aux Cataractes au premier tour des éliminatoires de la LHJMQ. (archives) Photo : Olivier Croteau / LHJMQ

La période de transactions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec prend fin jeudi et la ligue a décrété une pause jusqu'au 14 janvier.

Aucun mouvement n’est prévu dans l’immédiat du côté offensif, mais l’entraîneur n’écarte pas totalement l’idée.

La priorité pour le moment est de continuer de faire grandir ce groupe d’une vingtaine de joueurs qui vont être de retour l’an prochain, fait-il savoir. Ça nous donne une stabilité très intéressante.

« Ça nous place dans une situation très enviable par rapport aux autres équipes du circuit Courteau. » — Une citation de Serge Beausoleil, directeur-gérant et entraîneur-chef de l'Océanic

Dans l’attente des directives du ministère de la Santé concernant les restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, Serge Beausoleil ignore encore à quel moment les matchs pourront reprendre. Il admet toutefois que l’incertitude lui a permis de pousser sa réflexion, ce qui l’a mené à faire les récentes transactions.

Avec les informations de René Levesque