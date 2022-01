La Première Nation de Bearskin Lake demande une intervention militaire

Près de la moitié des résidents de la Première Nation de Bearskin Lake, dans le Nord de l’Ontario, sont atteints de la COVID-19 et en isolement. L’absence de personnel essentiel paralyse la communauté. Pour cette raison, la Première Nation demande l'aide des forces armées.

Parmi ceux infectés on compte des membres du conseil de bande, du personnel administratif, de gestion, de santé et d’entretien , peut-on lire dans le communiqué de presse partagé lundi.

La petite communauté isolée est située à 600 km au nord de Thunder Bay et est accessible seulement par avion, et, en hiver, par motoneige.

Actuellement, 60 % des foyers sont en isolement et doivent être approvisionnés en eau potable, en nourriture et en bois de chauffage.

Pour tenter de limiter la propagation du virus, Bearskin Lake a déclaré l’état d’urgence et a imposé un confinement à ses résidents jeudi dernier.

De son côté, Services aux Autochtones Canada a annoncé un financement de 483 000 $ pour répondre à la crise.

L’agence fédérale a également déployé une équipe d’intervention spécialisée sur place composée de deux infirmières, un auxiliaire médical et deux agents de l’environnement.

Le ministère fédéral assure qu’il adoptera sa réponse selon les besoins de la communauté.

Une réponse qui ne suffit pas, selon des dirigeants autochtones

Selon Derek Fox, le chef de la Nation Nishnawbe Aski, l’organisation qui représente les communautés autochtones du Nord-Ouest de l’Ontario, le gouvernement devrait reconnaître d’urgence que Bearskin Lake est en crise.

Il tente d’illustrer la gravité de la situation en calculant les chiffres proportionnels d’une grande ville du sud de la province. C’est comme s’il y avait 1,5 million de cas positifs à Toronto.

Il souligne aussi que la communauté est aux prises avec des enjeux propres à la région. Bearskin Lake n’a pas d'hôpital, de salles d’urgence, ou de médecins.

« Les gens ont peur, ils sont atteints du virus et savent qu’ils n’ont pas facilement accès à un médecin si la situation empire. » — Une citation de Derek Fox, chef de la Nation Nishnawbe Aski

Pour certaines communautés, la seule façon d’avoir accès à des soins d’urgence est de prendre un vol de deux heures en hélicoptère, en supposant que la météo permet d'atterrir et de décoller , explique-t-il.

Ce que les communautés veulent vraiment, c’est d’éviter que les membres perdent la vie en raison d’un manque de personnel médical.

L’ancien chef régional et résident de Bearskin Lake, Charles Fox, croit également que le gouvernement devrait envoyer plus d’effectifs médicaux et logistiques à la communauté.

« La somme allouée [483 000 $] peut sembler beaucoup, mais elle ne couvre pas l’importation de nourriture et d’eau potable. » — Une citation de Charles Fox, ancien chef régional de l’Ontario

Et elle ne permet pas d’embaucher des ressources temporaires et de les loger et de les nourrir au sein de notre Première Nation , ajoute-t-il.

L’appui des communautés avoisinantes

Malgré les restrictions en place pour limiter l’accès aux différentes communautés autochtones de la région, plusieurs groupes se sont organisés pour donner un coup de main à Bearskin Lake.

La communauté de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, située à des centaines de kilomètres à l’est de Bearskin Lake, a organisé une livraison de matériel par motoneige au Jour de l'An.

Plus d'une dizaine de motoneigistes autochtones se sont mobilisés pour apporter des vivres à la Première Nation de Bearskin Lake. Photo : Lyndon Nanokeesic / Facebook

Une dizaine de motoneigistes ont transporté de la nourriture, de l’eau et des chaufferettes à l’entrée de la communauté, et ont ensuite fait demi-tour pour retourner chez eux.

Sur les ondes de la radio communautaire de Bearskin Lake, des messages d’encouragement et des prières des communautés de Wepekeka, Sandy Lake, Nibinamik, M’Chigeen, Wikwemikoong, Whitefish Lake, Mishkeegogamang, Pikagikum et Cat Lake ont été diffusés.

Il y a un sentiment de solidarité qui unit les communautés affirme M. Fox. C’est vraiment incroyable de voir l’amour et l'entraide qui existe entre les Premières Nations de la région.

Le chef rappelle toutefois que les communautés avoisinantes ne pourront pas régler le problème de manque de ressources humaines en raison des restrictions en vigueur sur le territoire de la Nation Nishnawbe Aski.

Ailleurs dans le Nord-Ouest de l’Ontario, 10 Premières Nations recensent des cas de COVID-19.

Les communautés les plus touchées sont celles de Bearskin Lake, de Ginoogaming et de Moose Factory.

Avec les informations de Logan Turner, CBC News