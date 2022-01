La Division des écoles publiques de Regina préconise les tests rapides

La Division affirme vouloir assurer la santé et la sécurité des élèves et des membres du personnel. Elle impose le port du couvre-visage dans tous ses établissements, en plus de renforcer les protocoles de nettoyage et l’amélioration de la ventilation.

Aussi, la Division scolaire des écoles publiques de Regina appuie les recommandations de vaccination du gouvernement de la Saskatchewan. Tous les résidents admissibles à la vaccination devraient, selon elle, être adéquatement vaccinés et obtenir leur dose de rappel.

Le directeur de l’éducation de la Division, Greg Enion, tient à rassurer que les mesures en place ne compromettent pas le travail d’enseignement et d’apprentissage.

La Division scolaire demande également de ne pas se présenter dans les établissements si une personne manifeste des symptômes liés à la COVID-19.