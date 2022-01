Les Quadrantides visibles dans le ciel canadien

Les Quadrantides se produisent lorsque la Terre se déplace à travers les débris laissés par le passage de l'astéroïde 2003 EH. Cette année, cette pluie d'étoiles filantes se déroule jusqu'au 16 janvier.

Elle produit en moyenne 120 météores par heure, mais peut atteindre jusqu'à 200.

Le phénomène est causé par le passage de la Terre dans l'orbite d'une comète ou d’un astéroïde. Photo : Rémi Boucher/Parc national du Mont-Mégantic

Qu’est-ce qu’une pluie de météores? Une pluie de météores ou d'étoiles filantes est un phénomène qui a lieu lorsque la Terre traverse les débris laissés par le passage d'une comète ou d’un astéroïde. Attirés par la gravité terrestre, ces débris pénètrent l'atmosphère à très grande vitesse en se consumant. Habituellement, le phénomène prend un nom dérivé de la constellation dans laquelle il se trouve. Par exemple, les Perséides sont situées dans la constellation de Persée. La région du ciel dans laquelle se situent les Quadrantides était autrefois appelée la constellation du Quadrant (Quadrans Muralis en latin), d'où son nom.

La pluie de météores se produit chaque année à la même période avec une intensité variable. Photo : iStock

Comment les observer?

La fenêtre active des Quadrantides ne dure que six heures environ, ce qui est bref par rapport à d'autres pluies de météores plus actives, notamment les Perséides et les Géminides.

Sous un ciel sombre, environ 25 météores par heure seront visibles.

Il est conseillé de se tenir loin des lumières de la ville pour mieux voir le spectacle. Pas besoin de jumelles ou de télescopes. Il vaut mieux éviter de regarder son téléphone cellulaire, car la lumière affecte la capacité des yeux à s'adapter à l'obscurité.

Avec des informations de Nicole Mortillaro