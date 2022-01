Environ 4000 cas actifs de COVID-19 dans la région, estime Donald Aubin

Dans la semaine se terminant le 1er janvier, 3610 cas de COVID-19 ont été rapportés au total dans la région, que ce soit par un test PCR réalisé en laboratoire (2535) ou par le résultat d’un test rapide (1075), a expliqué le Dr Aubin, en entrevue lundi avec Radio-Canada.

Depuis la semaine dernière, la santé publique régionale invite la population à déclarer par téléphone un résultat positif à un test rapide. Des tests rapides ont été distribués dans les cliniques de dépistage régionales, lorsque la capacité de test PCR, qui est actuellement de 1600 à 1800 tests par jour, était sur le point d’être dépassée.

Ce nombre de cas positifs autodéclarés s’ajoute ainsi aux résultats des tests PCR réalisés dans les centres de dépistage de la région. Les données dévoilées quotidiennement par l’Institut national de santé publique du Québec (Institut national de santé publique du Québec INSPQ ) ne tiennent pas compte des résultats de tests rapides autodéclarés.

Pour déclarer un résultat positif à test rapide Les personnes ayant un résultat positif à un test rapide sont invitées à contacter la santé publique en appelant la ligne régionale 1 833 704-0533 et à faire l’option 1. La ligne est ouverte de 8h à 16h.

Un nombre plus important de cas actifs

La comptabilisation des résultats autodéclarés des tests rapides amène le directeur régional de la santé publique à estimer que le nombre de cas actifs dans la région est bien plus important que les 2775 cas rapportés par l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ lundi.

« Ce serait beaucoup plus que ça en fait. Je n’ai pas le décompte, on n’a pas fait le décompte. Juste pour une semaine, on a 1075 de plus, donc qui viendraient s’ajouter aux 2700 qu’on a déjà. Donc, on est sûrement plus en termes de nombre de cas actifs dans le 4000 probablement, ce qui est beaucoup. » — Une citation de Dr Donald Aubin

Depuis une semaine, entre 150 et 200 personnes rapportent chaque jour avoir obtenu un test positif à un test rapide.

Plus de 600 nouveaux cas rapportés lundi

Le nombre de 451 nouveaux cas rapportés plus tôt lundi par l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean est également plus élevé.

Pour la journée d’aujourd’hui, on se retrouve avec 611, parce qu’il y en a 160 qui sont autodéclarés, des gens qui passent le petit test, par autotest, et qui voient que c’est positif et qui nous appellent , a précisé le Dr Donald Aubin. Il s’attend d’ailleurs à ce que la région reçoive prochainement de nouveaux tests rapides.

Un nouveau décès est à déplorer. Il s’ajoute aux trois autres décès rapportés dimanche dans la région. Les derniers décès rapportés concernent des patients âgés qui étaient hospitalisés et qui souffraient également d’autres problèmes de santé. Certains étaient vaccinés, d’autres non, a-t-il précisé.

Lundi en début d’après-midi, 34 personnes atteintes de la COVID-19 étaient hospitalisées dans la région, dont six aux soins intensifs, a indiqué le Dr Aubin. Leur nombre varie d’heure en heure. On a beaucoup plus de gens qui sont hospitalisés actuellement , a-t-il souligné.

Le sommet de la vague pas encore atteint

Le Dr Donald Aubin souligne que le sommet de la vague liée au variant Omicron n’est pas atteint dans la région, selon les modélisations disponibles. Le sommet devrait être atteint dans quelques semaines, a-t-il avancé, alors que l’accélération du nombre de cas depuis les trois dernières semaines demeure importante.

Ça risque d’être une vague qui monte encore un petit peu. Pour réussir à renverser une vague comme ça, ça prend un certain pourcentage de gens vaccinés.

Accélération de la vaccination

La campagne de vaccination pour la troisième dose s’accélère d’ailleurs cette semaine dans la région, alors que la vaccination pour la dose de rappel sera ouverte graduellement à toute la population au Québec à partir du 4 janvier.