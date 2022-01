Quand on aime on a toujours 20 ans : un spectacle unique disponible en ligne

Yvon Deschamps, Louise Latraverse, Jean-Pierre Ferland et Clémence DesRochers se sont réunis sur la scène Wilfrid-Pelletier le 24 novembre dernier devant presque 3000 personnes et ont enregistré un spectacle unique : Quand on aime on a toujours 20 ans. Maintenant disponible sur la plateforme placedesarts.com  (Nouvelle fenêtre) , le spectacle offre un grand moment d’émotions, en musique grâce à l’imposant répertoire du quatuor, mais aussi au travers d’anecdotes racontées sur scène.