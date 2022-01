Une francophone de Sherwood Park remporte un prix international de photographie

Une photographe francophone de Sherwood Park, près d'Edmonton, a remporté un prix international de photographie documentaire dans la catégorie « famille » des prix Birth and Beyond.

Cela me pousse à toujours progresser dans mon art [...] c’est un genre de photographie qui n’est pas très connu , se réjouit Marie-Pierre Castonguay.

Sa photo d’une mère de Stony Plain enlaçant son fils aîné a décroché la première place du cinquième round du concours initié aux Pays-Bas, les prix Birth and Beyond.  (Nouvelle fenêtre)

Marie-Pierre Castongay a passé douze heures en compagnie de la famille pour capturer ce moment. Une façon de les accompagner dans leur quotidien et de prendre en photo la vraie vie des gens et non pas les poser et leur dire quoi faire .

Ils se sont laissés photographier complètement dans leur vie [privée].

Le cliché lui ayant permis d’obtenir la première place soulève cet effort. L’enfant, piqué par une guêpe à l’extérieur, s’était réfugié dans les bras de sa mère. L’émotion et la connexion entre ces deux personnes ont probablement frappé [les juges] , estime-t-elle.

L’Albertaine raconte également la joie de la famille envers son succès : [La mère] a pleuré en lisant la nouvelle aux enfants [...] elle était heureuse qu’on ait travaillé ensemble sur ça.

C’est certain [que ça m’encourage] à travailler avec plus de familles pour que mon art soit vu ailleurs.

À écouter aussi : Une photographe de Sherwood Park primée (Le café show)

Un style de photographie méconnu

La compétition des prix Birth and Beyond, qui en est à sa deuxième année, aborde les thèmes de la maternité, de la naissance et de la famille dans sept catégories. La première année, environ 3400 photographies provenant de 32 pays différents ont été soumises pour participer au concours.

La compétition soulignait aussi la première fois que Marie-Pierre Castonguay participait à un concours de photographie. J’avoue que j’ai été surprise , mentionne-t-elle.

La photographe, qui est professionnelle depuis neuf ans  (Nouvelle fenêtre) , espère que cette nouvelle visibilité par ce prix rendra ce type de photographie documentaire plus populaire. Ce n’est pas juste de la photo ou tout le monde est posé et regarde la caméra, dit-elle. J’aime l’idée de leur montrer autre chose.