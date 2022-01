Des médecins et infirmières de l’Alberta désarmés devant la cinquième vague

La pénurie de travailleurs de la santé est un signe très alarmant pour la communauté médicale de l’Alberta qui prévoit un bond des hospitalisations après des cas records enregistrés dans les derniers jours. La solution n’est toutefois pas de raccourcir ou éliminer la période d'isolement des travailleurs de la santé pour renflouer les effectifs, selon des médecins et le syndicat des infirmières.

La Dre Neeja Bakshi a l’impression qu'elle et ses collègues n'ont eu aucun répit entre la quatrième et la cinquième vague. Depuis cinq jours, cette spécialiste de la médecine interne à l’Hôpital Royal Alexandra d'Edmonton constate une augmentation des admissions de patients atteints de la COVID-19 dans l’ensemble de l'Alberta.

Ce sont des contaminations datant d’avant Noël, explique-t-elle. On commencera à voir l’impact des fêtes et des cas quotidiens records sur le système de santé dans les prochaines semaines.

Mais ce qu’il faut surtout retenir, croit la médecin, c’est que la plupart des hôpitaux ne se sont toujours pas remis de la quatrième vague. Les établissements utilisent toujours des espaces additionnels, comme des salles opératoires pour les besoins en soins intensifs.

« Les lits sont toujours limités partout en Alberta. » — Une citation de Dre Neeja Bakshi, spécialiste de la médecine interne, Hôpital Royal Alexandra

Mais ce qui préoccupe surtout Neeja Bakshi depuis une dizaine de jours, c’est le grave manque de personnel. Partout en Alberta des médecins et des infirmières infectés par le virus doivent s’isoler accentuant la pénurie.

Cela veut dire que les infirmières doivent travailler de plus longues heures pour combler les trous. Des médecins doivent travailler jusqu’à 28 jours en ligne au lieu de 14 , explique la spécialiste.

« On manque de ressources, mais le volume d’admission est toujours très élevé. » — Une citation de Dre Neeja Bakshi, spécialiste de la médecine interne, Hôpital Royal Alexandra

La médecin reconnaît que cette situation a des conséquences sur les soins. Les travailleurs doivent s’occuper du double de patients qu’à la normale. Cela ralentit donc leur travail et les patients attendent plus longtemps avant d’avoir leur congé de l’hôpital. Les lits se libèrent moins rapidement.

Cela a un impact sur tout le système , lance-t-elle.

Pour surmonter le défi de la pénurie de personnel dans les hôpitaux, Jason Kenney n’exclut pas, comme c'est le cas au Québec, de permettre à certains travailleurs de la santé en isolement de revenir au travail.

Une idée très mal accueillie du côté de Heather Smith, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers unis de l'Alberta.

Cette idée nous préoccupe vraiment. Elle est loin d’être idéale, dit-elle. Cela créera des problèmes par rapport au degré de confort des patients et des employés dans les hôpitaux.

Le manque d’infirmières et de médecins au travail ne peut pas être quantifié pour le moment, selon le syndicat des infirmières. Mais, la présidente affirme que les ressources actuelles dans les hôpitaux sont utilisées à leur maximum et ne sont plus adéquates.

Mes collègues et moi sommes démoralisés et épuisés , lâche la Dre Bakshi.

Elle assure tout de même que le personnel soignant se prépare pour la cinquième vague même si, selon elle, le gouvernement a baissé les bras.