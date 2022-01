COVID-19 : le CIUSSS de l’Estrie - CHUS se trouve sous haute pression

Une note interne datée du 2 janvier 2022, dont Radio-Canada a obtenu copie, révèle qu'une trentaine d'éclosions sont en cours dans le réseau. Actuellement, 85 patients sont hospitalisés en raison de la COVID-19, dont 15 aux soins intensifs où la capacité maximale est presque atteinte.

La situation est aussi criante dans plusieurs unités. À l'Hôtel-Dieu, 46 patients sont alités sur une civière à l'urgence, alors que celle-ci à une capacité de 39 personnes. L'urgence de l'Hôpital de Fleurimont est tout aussi débordée : 30 patients se trouvent sur une civière, alors que la capacité est de 22 patients. La note mentionne que les ambulanciers laissent des patients atteints de la COVID-19 dans les corridors.

La situation est empirée par une pénurie d'employés : toujours selon la note interne, le nombre d'employés atteints du coronavirus grimpe en flèche. À l'Hôpital Fleurimont, plusieurs membres du personnel de l'unité d'oncologie sont atteints de la maladie, ce qui force le CIUSSS à réorganiser les services et à reporter des traitements.

Toujours à l'Hôpital Fleurimont, les services doivent être réorganisés dans trois unités qui frôlent la rupture de service pour limiter le temps supplémentaire obligatoire (TSO). Le CIUSSS est également à la recherche intensive de personnel pour les soins intensifs de l'Hôtel-Dieu, et mentionne qu'il pourrait ne pas pouvoir augmenter la capacité de cette unité.

Une trentaine de patients se trouvent alités sur une civière à l'urgence de l'Hôpital Fleurimont. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Une situation critique ailleurs dans le réseau

L'Hôpital de Granby et l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins connaissent également des problèmes de personnel. Les deux hôpitaux ont plusieurs lits disponibles pour les hospitalisations, mais n'ont pas le personnel nécessaire pour accueillir des patients.

De plus, la situation de l'urgence à l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins est également difficile, particulièrement de jour.

La situation serait particulièrement problématique de jour à l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. Photo : Radio-Canada

Des employés infectés de retour au travail

Afin de contrer la pénurie de personnel, les hôpitaux peuvent, depuis la fin décembre, rapatrier sous certaines conditions du personnel infecté. Selon le Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (SPSCE - FIQ), 21 personnes seraient de retour sans avoir terminé leur isolement.

Cependant, selon la présidente de la Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec SPSCE - FIQ , Sophie Séguin, le CIUSSS ne respecterait pas toujours les directives du ministère. Elle soutient que la sécurité des travailleurs et des usagers a été compromise avec le retour d'une employée, et le syndicat a déposé une plainte le 31 décembre à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail.

L'équipe n'avait pas été avisée et ce n'était pas un bris de service dans l'équipe. Les N95, la travailleuse en avait un, mais elle a travaillé à domicile. On a déposé une plainte parce que les règles étaient très définies : il fallait que ce soit un bris de service, que l'équipe en place soit au courant, que des N95 soient mis à la disposition [de l'employée] , soutient-elle.

« On ne peut pas faire revenir une employée comme ça sans mettre en place des mesures de prévention des infections. » — Une citation de Sophie Séguin, présidente de la SPSCE - FIQ

Sophie Séguin est présidente du Syndicat des professionnels en soins des Cantons-de-l'Est (FIQ) Photo : Radio-Canada

Le CIUSSS n'avait pas de porte-parole lundi pouvant répondre à nos questions à ce sujet, mentionnant qu'il faudra attendre la fin de la semaine.

Avec les informations de Guylaine Charette