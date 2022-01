COVID-19 : le bilan des hospitalisations s’alourdit en Outaouais

Le dernier bilan épidémiologique en Outaouais fait état de 4095 nouveaux cas de COVID-19 depuis le 30 décembre, soit une moyenne de plus de 1000 cas par jour.

Les autorités signalent également un nouveau décès attribuable au coronavirus. Il s’agit de la première victime de la COVID-19 déclarée depuis plus de deux mois dans la région, rapport le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Capacité presque atteinte dans les unités COVID

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Outaouais a indiqué lundi que 51 personnes déclarées positives à la COVID-19 étaient hospitalisées ou nécessitent un lit. Or, la santé publique dispose actuellement d’une capacité de 44 lits de médecine régionale et 8 lits de soins intensifs pour les patients atteints du virus.

Notre capacité sera revue au cours des prochaines heures et prochains jours suivant l'évolution des besoins d'hospitalisations , a précisé le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Outaouais.

Le nombre total de personnes qui ont été déclarées positives en Outaouais depuis le début de la pandémie est évalué à 24 120 et parmi elles, 224 n’ont pas survécu.

Le nombre de cas actifs sur le territoire est estimé à 6414. Il est toutefois à noter que le nombre de cas déclarés positifs peut être sous-évalué en raison de la forte demande de dépistage que la santé publique peine à combler, notamment.

De deux à trois fois plus de cas réels, selon un expert

Selon le microbiologiste Patrick Fillion, l’impact des rassemblements du temps des Fêtes commence à se refléter dans le nombre de nouveaux cas confirmés. Ce dernier souligne également que les chiffres récemment rapportés ne reflètent pas la réalité. Selon lui, le nombre réel de nouveaux cas pourrait être beaucoup plus important.

Ça pourrait être deux, même peut-être, trois fois plus de cas réels qui circuleraient dans la population , estime M. Fillon.

Patrick Fillion, microbiologiste et enseignant au Cégep de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

« Le fait qu’on se retrouve à l’intérieur et qu’on ait le temps des Fêtes, tout cela mis ensemble fait qu’on s’attendait à un nombre plus élevé de cas, mais avec l’arrivée du variant Omicron, ça a juste fait exploser ce nombre de cas à des chiffres qu’on n'avait jamais vu avant. » — Une citation de Patrick Fillion, microbiologiste et enseignant au Cégep de l'Outaouais

Par ailleurs, selon les plus récentes données de la santé publique en Outaouais, 179 employés du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais sont absents en raison de la COVID-19. Les autorités de santé régionale indiquent également que trois employés sont de retour au travail dans le respect des exigences de la directive 018 , ont-ils dit, cette mesure sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé.

La situation met une pression additionnelle sur le personnel de la santé, déjà épuisé, indique Karine D’Auteuil, présidente par intérim du Syndicat des professionnelles de la santé de l’Outaouais (SPSO).

C’est sûr que ça occasionne un stress supplémentaire à savoir si le personnel sera suffisant pour former des équipes complètes. Plusieurs tombent au combat, plusieurs sont en isolement en attente d’un résultat ou ont contracté la COVID-19 , dit-elle.

Karine D'Auteuil, présidente par intérim du Syndicat des professionnels en soins de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada

Plusieurs travailleurs de la santé craignent maintenant que le gouvernement leur retire davantage de droits syndicaux, comme le permet l’arrêté 007, qui suspend certaines dispositions des conventions collectives dans le milieu de la santé.

« Est-ce que l’arrêté 007 va être appliqué à 100 % ? C’est surtout ça la grande peur des professionnels en soins présentement. » — Une citation de Karine D’Auteuil, présidente par intérim du Syndicat des professionnelles de la santé de l’Outaouais (SPSO)

Pour l’ensemble de la province, le Québec enregistre 15 293 nouveaux cas de COVID-19, lundi.

968 nouveaux cas confirmés à Ottawa

Du côté d’Ottawa, la COVID-19 a fait une nouvelle victime au cours des dernières 24 heures. Durant la même période, la santé publique a recensé 968 nouvelles infections au coronavirus sur le territoire.

Les cas quotidiens sont désormais sous-estimés, cependant, compte tenu des changements dans la politique de dépistage de la province.

Selon les plus récentes données de Santé publique Ottawa (SPO), 24 personnes positives à la COVID-19 sont hospitalisées dans un établissement de la capitale fédérale et quatre patients sont traités à l’unité des soins intensifs.

D’ailleurs, à la suite des nouvelles directives de santé publique annoncées en Ontario par le gouvernement Ford, lundi, l’Hôpital d’Ottawa a décidé de reporter les chirurgies non urgentes et les activités de soins ambulatoires.

Depuis le début de la pandémie, 45 495 cas positifs à la COVID-19 ont été recensés à Ottawa et 624 personnes sont décédées des symptômes attribuables au coronavirus.

Santé publique Ottawa SPO rapporte un bilan de 8952 cas actifs sur le territoire, une hausse de 359 cas par rapport à la veille.

Plus de 1000 cas dans l’est ontarien depuis le 30 décembre

Dans l’est ontarien, la santé publique rapporte une hausse de 1126 cas depuis le 30 décembre dernier. Au cours de cette même période, la COVID-19 a fait une nouvelle victime, portant le bilan des décès à 135.

Selon le plus récente données du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) , neuf patients positifs à la COVID-19 sont hospitalisés sur le territoire, dont deux aux soins intensifs.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO évalue à 2244 le nombre de cas actifs dans la région.

Depuis le début de la pandémie, plus de 9000 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 dans l'est ontarien.

Avec les informations d’Émilie Bergeron