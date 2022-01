Des citoyens de Saint-Adelphe inquiets de l’arrivée d’une porcherie

Des résidents y demandent davantage de précisions sur le projet qui doit voir le jour d’ici quelques semaines dans cette municipalité de moins de 1000 habitants.

L'une des instigatrices de la lettre, Véronique Bégin, estime que les délais pour la réalisation du projet sont trop courts, alors que la porcherie doit être en fonction en février. Elle soutient que le projet manque de transparence.

On a eu une rencontre avec la municipalité et les citoyens au mois de décembre et on a jusqu’au 5 janvier pour écrire des lettres et dire qu’on n’est pas d’accord , a-t-elle expliqué au micro de Toujours le matin lundi.

Des citoyens demandent d’ailleurs une intervention de la députée de Champlain, Sonia LeBel, afin que le projet soit reporté. Comment est-il possible qu’on puisse se mobiliser aussi rapidement, surtout dans le temps des Fêtes? , dénonce Mme Bégin.

C’est louche!

Mme Bégin soupçonne que des entreprises porcines se jouent de la réglementation, afin de satisfaire aux normes du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Selon elle, une analyse de l’impact environnemental est souhaitée par les citoyens.

« C’est trois bâtisses de 3999 porcs. À 4000 porcs, le projet doit être soumis au BAPE. [...] Pour éviter ça, ils font trois fois 3999 porcs. » — Une citation de Véronique Bégin

Sur les réseaux sociaux, une page nommée Contre la nouvelle industrie porcine à Saint-Adelphe a vu le jour. Une centaine de citoyens y sont déjà abonnés.