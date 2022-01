Un projet immobilier divise à Lac-Brome

Le promoteur Reed Bousada souhaite construire un immeuble de 12 à 15 condos derrière l'église anglicane Saint-Paul, à Knowlton. Selon lui, le projet permettra aux aînés de demeurer dans le village.

Ils cherchent à vendre leur résidence, mais ils veulent rester ici à Knowlton. Ils sont limités dans ces options-là , explique-t-il.

Les condos permettront aux aînés de demeurer dans le village de Knowlton, selon Reed Bousada. Photo : Gracieuseté de Reed Bousada

Les revenus générés par la vente d’une partie du terrain permettraient de financer les activités de l’église.

Les églises sont en déclin depuis longtemps maintenant. On doit réfléchir à l'extérieur de la boîte [pour trouver des solutions]. Je pense que ce sera la voie de l'avenir si on veut que les églises survivent* , remarque quant à lui le pasteur de l'église Saint-Paul Tim Wiebe.

Des résidents inquiets

Le projet immobilier ne fait cependant pas l'unanimité. Un groupe de citoyens estime qu’il n’a pas sa place en plein cœur du noyau historique du village.

Il y a beaucoup d'autres endroits où on peut faire un projet semblable. Pourquoi le mettre au pire endroit qu'on peut choisir dans la municipalité? , soutient le résident Jacques Beauchamp.

Des condos seraient construits derrière l'église anglicane Saint-Paul. Photo : Radio-Canada

« Il y a toute une modernité qui va venir s'installer et qui va un peu détruire le cachet du coin. » — Une citation de Jacques Beauchamp, un résident

Pourquoi la municipalité ne reprend pas ces terrains pour en faire un parc où les gens pourront venir le dimanche, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits à Knowlton? , ajoute-t-il.

Les résidents craignent également les impacts que la construction pourrait avoir sur la qualité de l’eau d'un étang qui passe dans le secteur.

Inévitablement, il y aura beaucoup de ruissellement dans l'étang du moulin [...]. Ce sera très mauvais pour l'environnement, selon mes observations* , croit le résident Alan Eastley.

Les citoyens tenteront de bloquer le changement de zonage du terrain. Cette étape est obligatoire pour que le projet résidentiel se réalise, car il serait situé dans un secteur où cet usage n’est généralement pas autorisé par la Ville.

Reed Bousada assure toutefois que son projet sera sans impact sur l’environnement et qu’il s’inscrira parfaitement dans le paysage.

« Cela a toujours été une préoccupation pour nous de conserver la nature le plus possible et de cacher le projet. On ne voulait pas que ce soit un gigantesque projet. » — Une citation de Reed Bousada, promoteur

Il prévoit redonner près d'un hectare de terrain à un organisme de préservation et se dit ouvert à d'autres améliorations.

Si les gens ne veulent pas le projet, mais juste un petit parc, c'est difficile à convaincre ces gens-là. Quelqu'un qui est ouvert, veut avoir une discussion et comprend la nécessité de ce projet-là, travailler avec nous autres pour mieux faire et que ce soit meilleur pour tout le monde, je suis à l'écoute et je vais essayer de travailler avec ces gens , indique-t-il.

Constructions en hausse

La municipalité souhaite que le promoteur puisse répondre aux préoccupations des résidents avant de poursuivre le processus de modification réglementaire.

Les élus voulaient laisser la chance aux gens proches du futur projet de se faire entendre , soutient Gilbert Arel, le directeur général de Lac-Brome.

Il prévient toutefois que les citoyens doivent s’attendre à une évolution de leur milieu de vie, alors que la municipalité vit un véritable boom immobilier. Le nombre de permis de construction et de rénovation octroyés en 2021 est en hausse de 70 % comparé à 2019.

Les projets, il y en a qui sont spécifiquement dans le cœur de Knowlton [...] Il y a des terrains qui sont là pour être construits et qui ne le sont pas depuis des années. Les gens tiennent pour acquis que leur environnement va demeurer le même, mais le propriétaire a toujours le droit d'utiliser son terrain et de faire ce que la réglementation lui permet , souligne-t-il.

Les résidents pourraient être appelés à se prononcer sur le projet immobilier dans le cadre d'un référendum plus tard cette année.

Avec les informations de Thomas Deshaies