Le dépistage de la COVID-19 reprend après deux pannes informatiques

Le CIUSSS MCQ rouvre les valves dans les centres de dépistage de la région. La population pourra à nouveau avoir accès à des tests PCR. Deux problèmes informatiques survenus les 29 décembre et le 1er janvier ont forcé la santé publique à restreindre l’accès aux tests PCR.

Seuls les travailleurs de la santé et les personnes devant subir des chirurgies pouvaient subir ce type de test depuis le 29 décembre.

Les activités reprennent, et les personnes qui souhaitent se faire dépister doivent obligatoirement prendre un rendez-vous. Elles devront aussi présenter des symptômes de la COVID-19 pour subir leur test.

Les plages de rendez-vous sont pratiquement toutes prises jusqu’au 5 janvier. La santé publique assure toutefois que de nouvelles places seront rendues disponibles.

Nous aurons une capacité de dépistage de 2200 tests PCR par jour pour l’ensemble de la Mauricie et du Centre-du-Québec , indique la porte-parole au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ , Geneviève Jauron.

À cela s’ajoutent les 700 tests rapides remis quotidiennement sous la formule autodépistage dans les centres de dépistage depuis le 29 décembre. Des tests rapides sont donnés à ceux qui prennent d’abord rendez-vous sur le site de Clic Santé. Ce test peut être effectué sur place sous supervision ou encore être utilisé à la maison.

Depuis plusieurs semaines, de longues files d'attente se formaient devant le centre de dépistage de Trois-Rivières. Lundi, les personnes croisées sur place étaient toutes des travailleurs de la santé. Plusieurs personnes n’ayant pas pris de rendez-vous ont dû rebrousser chemin croyant qu’elles allaient pouvoir malgré tout obtenir un test.

À Nicolet, une femme était déçue de ne pas avoir pu subir un test PCR. J’ai fait deux tests rapides à la maison, qui se sont avérés positifs. J’aurais aimé avoir une confirmation officielle, entre autres pour ma troisième dose de vaccin , a-t-elle laissé tomber.

Des pannes qui ont mis de la pression

La pression sur le dépistage s’est accentuée au cours de la dernière semaine. Le 29 décembre, des centaines de rendez-vous en trop ont été attribués. Un problème informatique qui a créé une congestion et de la confusion dans les centres de dépistage de la région.

Le 1er janvier, c’est le système informatique utilisé par les laboratoires du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ qui est tombé en panne. Ce système est entre autres utilisé pour traiter les requêtes et analyses de spécimens pour la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec. C'est le changement d'année qui a causé cette panne. D'autres établissements de la province étaient d'ailleurs touchés.

Éclosions dans les laboratoires