Idées de sorties à faire en famille dans la grande région de Québec

Malgré la fermeture des salles de spectacles et l’annulation de plusieurs événements culturels, petits et grands peuvent continuer de se divertir dans certains lieux toujours accessibles, à condition de réserver. Voici une liste des activités amusantes à faire cette semaine en famille :

La visite de l’Hôtel de Glace

Avec son grand hall majestueux, son immense bar en glace, sa glissade et ses nombreuses suites, l’Hôtel de Glace  (Nouvelle fenêtre) demeure encore à ce jour le plus grand hôtel entièrement fabriqué de neige et de glace au Canada. Nul besoin d’y passer la nuit pour le découvrir. Les visites sont ouvertes tous les jours de 10 h à 21 h. En nouveauté cette année, l’aménagement d’une terrasse extérieure donne une vue imprenable sur la vallée de la Jacques-Cartier.

Une cinquantaine de personnes travaillent à la réalisation de l'Hôtel de glace, dont une équipe de 15 sculpteurs. Photo : Gracieuseté : Hôtel de glace

Exposition Sous les glaces arctiques avec Mario Cyr

Mario Cyr est l’un des plus grands explorateurs marins au monde. Passionné par la vie sous-marine, le Madelinot a photographié les plus grands mammifères sur terre : baleines, morses, ours polaires, narvals et bien d’autres. Ses nombreuses expéditions dans l’Arctique canadien lui ont aussi permis de développer des relations privilégiées avec les Inuits. Dans cette exposition, Mario Cyr propose une expérience immersive aux visiteurs avec des projections sur écrans géants et une reproduction à échelle humaine d’un camp de base.

L’exposition est présentée au Centre des congrès de Québec  (Nouvelle fenêtre) jusqu’au 13 février. Une réservation est requise.

La visite de la Citadelle de Québec

Située sur le cap Diamant, la Citadelle de Québec est la plus importante forteresse britannique en Amérique du Nord et s’inscrit dans le patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO . Accompagnée d’un guide, la visite des fortifications est d’une durée d’environ 1 h 30, incluant un atelier sur la vie des soldats britanniques à l’époque de la construction de la Citadelle.

Il est conseillé de s’habiller chaudement, car une partie de la visite est à l’extérieur.

La visite est gratuite pour les enfants de moins de 11 ans accompagnés d'un adulte. Pour plus d'informations : Citadelle de Québec  (Nouvelle fenêtre) .

Les musées restent ouverts

Tous les musées de la région gardent leurs portes ouvertes, mais la capacité d’accueil est désormais réduite. Il est donc fortement recommandé de réserver des billets horodatés en ligne, sans quoi vous risquez de ne pas pouvoir entrer.

Pour plus d'informations : Musée de la civilisation  (Nouvelle fenêtre) et Musée national des Beaux-Arts  (Nouvelle fenêtre)

Le pavillon Lassonde du Musée des beaux-arts du Québec. (archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Lire à la bibliothèque

Tout comme les musées, les bibliothèques de Québec restent ouvertes au public. Au lieu de passer sa journée devant des séries télé, pourquoi ne pas en profiter pour découvrir les dernières œuvres littéraires de vos auteurs préférés ou pour bien (re)lire de grands classiques?

En plus, les abonnés de la Bibliothèque de Québec ont accès, en tout temps, à une variété de ressources en ligne  (Nouvelle fenêtre) , comme des livres numériques, des formations et de la musique!

Glisser au Village Vacances Valcartier

Le Village Vacances Valcartier  (Nouvelle fenêtre) est une idée de sortie incontournable hiver comme été. Le Centre de jeux d’hiver demeure ouvert aux visiteurs.

Notez que le centre Bora Parc est fermé jusqu’à nouvel ordre.