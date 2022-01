À Arviat, les cas de COVID-19 bondissent

Avec 48 cas actifs en date du 3 janvier, Arviat est en deuxième place des collectivités du Nunavut les plus touchées par la COVID-19, juste derrière la capitale, Iqaluit (56 cas actifs).

Arviat compte près de 3000 habitants.

Dans cette communauté située dans le sud du territoire, les premiers cas de cette nouvelle vague avaient été identifiés le 28 décembre dernier, et ont rapidement augmenté en moins d’une semaine.

Le maire, Joe Savikataaq Jr., s’inquiète des problèmes que connaît Arviat avec la capacité de tests restreinte et un système de santé submergé. Même s’il n’en est pas certain, il croit que la situation est due au variant Omicron, largement dominant dans d’autres régions du Canada et du monde.

Cela change rapidement, cela se propage et c’est tout un travail pour le personnel de la santé d’essayer de tout suivre. Notre priorité est le centre pour aînés qui est interdit au public. Les gens ne peuvent même pas rendre visite à leurs proches , explique-t-il lors d’une entrevue sur le réseau Canadian Broadcasting Corporation CBC News lundi matin.

Alors que, partout au pays, un nombre important de membres du personnel de la santé manquent à l’appel après avoir contracté la maladie, pour le moment, Arviat peut compter sur ses travailleurs de la santé, affirme le maire.

« Il y a encore du personnel dans les centres de santé, nous sommes encore en bonne position dans ce domaine pour le moment. » — Une citation de Joe Savikataaq Jr., maire d'Arviat

M. Savikataaq Jr. ne cache cependant pas que sa collectivité a besoin de plus de personnel sur le terrain.

Le rôle important des vaccins

Il affirme qu’Arviat possède suffisamment de premières et de deuxièmes doses et de doses de rappel du vaccin. Une clinique de vaccination est d’ailleurs prévue lundi pour les personnes âgées de 5 ans et plus.

Il se réjouit que sa communauté continue de répondre présente à l’appel.

Le taux de vaccination est très élevé ici et au Nunavut, dit M. Savikattaaq Jr. Je constate que cela aide énormément, puisque, pour tous les cas dont j’ai entendu parler jusqu’à présent, les symptômes semblent être assez légers. Je suis persuadé que le vaccin joue un rôle.

Au 21 décembre, 70 % des 5 ans et plus étaient complètement vaccinés au Nunavut. À Arviat, ce nombre était légèrement inférieur, se situant à 67 %.

Avant les fêtes de fin d’année, le gouvernement du territoire avait introduit des restrictions sur les rassemblements et les voyages pour limiter la transmission du virus. Elles sont en place jusqu’au 17 janvier au moins.