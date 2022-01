The Weeknd annonce la sortie surprise d’un nouvel album

Le natif de Toronto a révélé lundi sur les médias sociaux que Dawn FM sortira vendredi.

Une bande-annonce de l'album présentait des extraits et nommait plusieurs autres artistes impliqués dans celui-ci, notamment l'acteur canadien Jim Carrey, le réalisateur Quincy Jones, le musicien Tyler, The Creator et le rappeur Lil Wayne.

Dawn FM est le premier album du chanteur depuis After Hours, sorti au début de l'année 2020, qui a donné naissance à une série de tubes comme Blinding Lights et Save Your Tears .

Il a depuis collaboré à des singles avec plusieurs autres artistes et a été la tête d'affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl en 2021.

On ne sait pas exactement comment Jim Carrey, qui a grandi à Scarborough, en Ontario, a été impliqué dans le nouvel album de The Weeknd, mais le chanteur a déclaré à GQ en entrevue l'année dernière qu'il s'était lié d'amitié avec la vedette du film Le show Truman (The Truman Show) après avoir découvert qu'ils étaient voisins à Los Angeles et qu'ils partageaient un intérêt pour les télescopes.

Avec les informations de La Presse canadienne