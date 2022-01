Un mort et 519 nouveaux cas de COVID-19 à T.-N.-L.

Depuis une semaine, la santé publique ne cesse d’annoncer de nouveaux bilans quotidiens inégalés. Il y a deux semaines, la province ne comptait que 30 cas actifs de la maladie. À l’heure actuelle, elle en compte 2925 et la santé publique n’est plus en mesure de fournir des données sur la propagation du virus.

La médecin hygiéniste en chef, la Dre Janice Fitzgerald, se réjouit que seulement une personne atteinte de la maladie soit hospitalisée. Mais elle prévient que la situation évolue d’heure en heure et estime qu’il faut resserrer les restrictions sanitaires en conséquence.

Le nombre d'hospitalisations pourrait changer considérablement au cours de la prochaine semaine , affirme la Dre Fitzgerald. Il faut comprendre que si tout le monde contracte la COVID-19 maintenant [...] même si une petite portion de la population devient malade, ces cas pourraient submerger le système de santé.

Au niveau d’alerte 4 : les rassemblements privés, par exemple à la maison, sont limités à une bulle stable de 10 personnes;

les rassemblements lors de funérailles, d’enterrements et de mariages sont limités à 50 personnes et les invités ne peuvent pas danser;

les veillées funèbres sont interdites;

les gyms, les studios de yoga, les terrains de tennis et de squash, les arénas et les studios de danse ne peuvent accueillir que 50 personnes ou 50 % de leur capacité d'accueil;

les activités récréatives et sportives sont suspendues;

les garderies demeurent ouvertes, tout comme les salons, les spas et les établissements de services personnels.

Des modifications aux règles sur le dépistage

Des 519 nouveaux cas annoncés lundi, 276 ont été dépistés dans la zone sanitaire de l’Est, 64 dans la zone du Centre, 43 dans la zone de l’Ouest et 125 dans la zone Labrador-Grenfell. Onze cas ont été détectés dans des laboratoires privés. La santé publique signale également 134 rétablissements.

À l’heure actuelle, il faut attendre environ 48 heures pour passer un test de dépistage et 72 heures pour obtenir son résultat. En raison de la forte demande, la Dre Fitzgerald annonce que les contacts d'un cas de COVID-19 qui sont symptomatiques n'ont plus besoin d’être dépistés et seront considérés comme étant atteints de la maladie.

Les contacts asymptomatiques et les travailleurs essentiels, comme les premiers intervenants et les infirmières, devront toutefois être dépistés.

Des infirmières réaffectées aux cliniques de dépistage et de vaccination

La Régie de santé de l’Est et la Régie de santé Labrador-Grenfell réaffectent depuis la fin de semaine de nombreux travailleurs vers les cliniques de vaccination et de dépistage, ce qui entraîne l’annulation des chirurgies et des rendez-vous non urgents.

Les deux régies de santé indiquent qu’elles privilégient les soins urgents et aigus, dont les interventions cardiaques et la chimiothérapie.

Le premier ministre, Andrew Furey, participe aussi aux efforts de vaccination à Happy Valley-Goose Bay, en administrant des vaccins.

Le village innu de Sheshatshiu, situé à 40 km au nord de Happy Valley-Goose Bay, est en confinement depuis les Fêtes.

Les gens ont peur , indique le grand chef de la Nation innue du Labrador, Etienne Rich, qui est au courant d’au moins 10 cas positifs dépistés à Sheshatshiu. J’ai peur que la situation empire et que le nombre de cas augmente.

625 travailleurs de la santé s'isolent

Le président-directeur général de la Régie de santé de l’Est, David Diamond, indique qu’environ 625 travailleurs de la santé à Terre-Neuve-et-Labrador sont en isolement, dont environ 330 dans l’est de l’île.

Plusieurs provinces ont raccourci la période d’isolement à cinq jours pour les personnes ayant reçu au moins deux doses du vaccin contre la COVID-10. Pour le moment, la santé publique de Terre-Neuve-et-Labrador n’emboîte pas le pas à ces provinces.

Le ministre de la Santé, John Haggie, n'a pas participé au point de presse lundi. Il a annoncé samedi qu’il est atteint de la COVID-19, mais n’a que des symptômes légers.