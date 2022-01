Un premier match dans la LNH pour Zachary Sawchenko

Appelé à remplacer James Reimer, après que celui-ci ait accordé 6 buts sur 17 lancers en première période, le gardien originaire de Calgary a repoussé 20 des 21 lancers dirigés vers lui par les Penguins.

Les Sharks tiraient de l’arrière 6-1, en début de deuxième période, quand Sawchenko a fait son entrée. Ils ont finalement perdu par le pointage de 8-5 (Pittsburgh a marqué dans un filet désert).

Zachary Sawchenko a récolté la troisième étoile de la rencontre.

Pas le temps d’être nerveux

Le gardien qui a eu 24 ans vendredi dernier dit qu’il n’a pas eu le temps d’être nerveux. Rappelé par les Sharks la semaine dernière après que le gardien Adin Hill ait été forcé de suivre le protocole de la COVID-19 de la LNH, il ne s’attendait pas à jouer.

Quand les Penguins ont marqué leur quatrième but, j’ai commencé à penser que je jouerais peut-être , explique-t-il.

Après le cinquième but, on ne m’a pas parlé, après le sixième non plus. Ce n’est qu’une fois dans le vestiaire que l’entraîneur est venu me voir pour me dire que j’allais amorcer la deuxième période.

Avant de sauter sur la patinoire, le vétéran James Reimer y est allé de quelques conseils pour son jeune coéquipier. Il m’a surtout dit de profiter du moment et de m’amuser , se rappelle Sawchenko.

Avec un pointage de 6-1, le gardien dit ne pas avoir ressenti trop de pression, car le match semblait perdu d’avance, mais il affirme que les choses ont changé quand il a vu son équipe revenir de l’arrière.

Après le match, il a reçu de nombreux commentaires positifs de ses coéquipiers, fiers de lui parce qu’il les ait gardés dans la rencontre jusqu’à la fin.

« Ce n’est pas comme ça que je voyais mes débuts dans la LNH, mais je suis content d’avoir pu réaliser mon rêve. » — Une citation de Zachary Sawchenko, Sharks de San José

Un parcours atypique

Le parcours de Zachary Sawchenko vers la LNH a été parsemé d’embûches. Classé cinquième meilleur espoir chez les gardiens de but nord-américains en vue du repêchage de 2016, il a été ignoré par les 30 équipes.

Il a alors décidé de poursuivre ses études, tout en jouant pour les Golden Bears de l’Université de l’Alberta.

Considéré comme étant le troisième gardien de l’équipe au début du camp d’entraînement, il a forcé la main de l’entraîneur et est devenu un des deux gardiens réguliers de l’organisation.

C’est lui qui a défendu la cage de l’équipe lors du match final du Championnat universitaire, remporté par les Golden Bears.

Après deux années à l’université, il a reçu un appel des Sharks, qui lui offraient de se joindre à leur organisation. Il a alors signé un contrat de la Ligue américaine.

Après deux saisons partagées entre la Ligue américaine et la ECHL, il a finalement signé un contrat de la LNH l’année dernière, ce qui lui permettait de se joindre à l’équipe d’entraînement des Sharks.

Le gardien de but croit qu’il est la preuve qu’il faut toujours croire en ses rêves et ne pas écouter ceux qui tentent de vous décourager.

Il admet que le parcours pour se rendre jusqu’à la LNH n’a pas été facile, mais le résultat prouve que les efforts ont valu la peine.

Maintenant qu’il a goûté à la LNH, le Franco-Albertain veut plus que jamais poursuivre sa carrière au sein de la grande ligue .

Les conditions sont bien différentes de la Ligue américaine et je comprends pourquoi certains sont prêts à tout pour jouer dans la LNH , affirme Sawchenko.

Adin Hill a terminé sa période d’isolement a été assigné au Barracuda, dans la Ligue américaine, pour retrouver la forme. Il devrait être de retour au sein de la formation des Sharks dans les prochains jours, ce qui signifie que Zachary retournera sans doute dans la Ligue américaine.

Il croit que ce court passage dans la LNH fera de lui un meilleur gardien avec le Barracuda et lui servira de motivation afin d’avoir à nouveau la chance de jouer au sein de la meilleure ligue au monde.