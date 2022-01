Alerte de froid extrême à Toronto

La Ville de Toronto a émis lundi une alerte de froid extrême, lundi matin. Elle sera en vigueur pour les prochaines 24 heures ou plus.

Les prévisions météorologiques ne suggéraient qu’une température de -5 ºC lundi matin, mais le refroidissement éolien devait être de -20. La Ville de Toronto émet de telles alertes quand la température doit baisser sous la barre des -15 ºC ou si un refroidissement éolien de -20 ou moins est prévu.

Le communiqué de la Ville de Toronto suggère les précautions suivantes lorsqu’il fait froid : Habillez-vous en plusieurs couches et couvrez la peau exposée

Restez au sec

Soyez prudents lorsque vous êtes à l'extérieur

Restez actifs et en sécurité Source : communiqué de presse de la Ville de Toronto

Entre-temps, la Ville indique que ses centres de réchauffement sont disponibles pour offrir aux personnes vulnérables et sans abri un endroit chaud à l'intérieur pour se reposer et avoir accès à des collations, des toilettes et une orientation vers un refuge d'urgence.

La Ville demande aux résidents d'appeler le 311 s'ils voient une personne sans abri qui pourrait avoir besoin d'aide dans la rue. Appelez le 911 s'il s'agit d'une urgence.

Les centres de réchauffement sont ouverts à partir de 19 h le jour où Environnement Canada émet une alerte au froid extrême et restent ouverts sans interruption jusqu'à midi le jour où l'alerte prend fin.

La Ville indique dans son communiqué que les centres de réchauffement suivants sont ouverts :