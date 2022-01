Trop de photos de famille? Des professionnels peuvent vous aider à les trier

Karen Murdock, propriétaire de Treasured Photo Collections à Saint-Albert, explique que l’organisation de photos représentait, en 2019, entre 50 % et 60 % de son travail.

Aujourd’hui, elle en représente 80 %.

Selon elle, les Albertains passent plus de temps chez eux et veulent en profiter pour trier leurs photos.

« Ils commencent à organiser leurs photos, mais après deux mois ils nous appellent, car ils sont dépassés. » — Une citation de Karen Murdock, Treasured Photo Collections

Le rôle des organisateurs professionnels de photos est de trier, scanner et restaurer les photos de famille de leurs clients. Mme Murdock croit d'ailleurs que son métier à de l'avenir.

Selon Carmen Carvajal, une autre organisatrice professionnelle de photo certifiée et installée à Edmonton, les gens s’aventurent dans cette tâche en pensant qu’elle est facile.

Lors de la phase de triage, certaines photos sont jetées en raison de leur qualité, explique Carmen Carjaval. Photo : Radio-Canada / Carmen Carvajal

Or, la majorité des familles documentent chaque aspect de leur vie en prenant des centaines, voire des milliers de photos par an. Les familles possèdent en moyenne entre 15 000 et 20 000 photos , affirme Carmen Carvajal.

« J’aime aider les gens à résoudre leur problème et le triage de photos devient un problème quand vous en avez une caisse et qu’ils ne savent pas par où commencer. » — Une citation de Carmen Carvajal, propriétaire de Forever Neat Organizing

Un travail de recherche

Selon Karen Murdock, la profession, qui s'est développée il y a moins de 20 ans, est en pleine expansion en raison du nombre important de photos prises dans l'année. Photo : Radio-Canada / Scott Neufeld

Le triage des photos n’est pas la seule tâche fastidieuse. Il faut les classer et ajouter une légende pour raconter l’histoire des personnes que l'ont y voient.

Karen Murdock rappelle que de nombreuses photos, souvent prises avant l’ère des appareils numériques, ne sont pas datées et n’ont aucune indication sur les personnes ou le lieu. Elle doit donc aussi faire des recherches en utilisant des indices comme l'habillement : Je trouve ça gratifiant de trouver l'identité des personnes sur une veille photo .

Une de ses clientes, Barbara Galbraith, a des boîtes pleines de photos à trier. Elle a commencé seule, il y a une quinzaine d'années. J’ai déjà jeté quatre grands sacs-poubelle, dit-elle, mais j’ai encore beaucoup de boîtes .

Barbara Galbaith montre un des albums photos qu'elle a créé avec Karen Murdock. Photo : Radio-Canada / Scott Neufeld

D'après Mme Galbraith, ce travail de classement lui a fait découvrir la famille de son mari originaire de l’Irlande du Nord. Mon mari était enfant unique et il a perdu ses parents à l’âge de 16 ans, alors c’était intéressant de découvrir son passé et son héritage .

« On s’amuse beaucoup, on parle de vieux temps. » — Une citation de Barbara Galbraith

L'organisation des photos peut prendre des mois, voire une année selon le volume de photos à classer, conclut Karen Murdock.

Il y a au total cinq organisatrices professionnelles de photos certifiées en Alberta.

Avec des informations de Madeleine Cummings