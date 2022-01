Une 5e journée avec plus de 100 nouvelles infections en Gaspésie et aux Îles

La santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine rapporte 101 nouveaux cas de COVID-19 au cours des 24 dernières heures.

C’est à peine six cas de moins que le bilan diffusé dimanche. Le nombre élevé de cas, qui se maintient au-dessus de la centaine depuis les cinq derniers jours, démontre à quel point le variant Omicron est hautement contagieux , explique le responsable de la santé publique en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, le Dr Yv Bonnier-Viger.

Selon lui, le nombre réel d'infections pourrait être un tiers plus élevé. Les tests rapides nous aident, admet-il, mais nous empêchent d’avoir le vrai portrait. Des personnes qui obtiennent un diagnostic positif vont s’isoler et ne viendront pas nécessairement passer le test alors nous, on ne le sait pas.

Cas par MRC Cas par MRC MRC Nombre de cas Avignon 772 ( +13 ) Bonaventure 586 ( +24 ) Rocher-Percé 800 ( +15 ) Côte-de-Gaspé 612 ( +15 ) Haute-Gaspésie 280 ( +18 ) Îles-de-la-Madeleine 147 ( +16 ) Total 3 197 (+101 )

De plus, en Gaspésie, comme dans plusieurs autres régions du Québec, les personnes qui ont reçu un test positif à la COVID-19 doivent désormais joindre elles-mêmes les gens avec qui elles ont été en contact.

Cette situation est attribuable à un manque de main-d'œuvre disponible afin de procéder au traçage des cas.

Peu d'hospitalisations

D'après les données du Centre de santé et de services sociaux (CISSS), il y a 658 cas actifs dans la région, compte tenu des 37 nouvelles guérisons recensées dimanche.

C'est dans la MRC du Rocher-Percé et dans celles de Bonaventure et de la Haute-Gaspésie que la santé publique rapporte le plus grand nombre de cas actifs.

Cinq personnes sont hospitalisées, dont deux depuis dimanche. Heureusement, poursuit le docteur Bonnier-Viger, le nombre d’hospitalisations demeure faible comparativement aux premières vagues. Mais, il ne faut pas montrer trop d’enthousiasme.

Depuis le 5 décembre, la moyenne des cas s'élève à 29 infections détectées par jour en Gaspésie et aux Îles. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le directeur de la santé publique répète que les contaminations sont pour la plupart attribuables à un relâchement dans les gestes de protection. Le virus profite de toutes les petites erreurs qu'on peut faire et ne se gêne pas pour s’introduire , indique le Dr Bonnier-Viger.

Il estime que les normes du gouvernement tout à fait appropriées, même si une partie de la population les juge trop sévères. Elles sont essentielles si on ne veut pas perdre le contrôle de notre capacité hospitalière , affirme-t-il.

Le directeur de santé publique ne doute pas de la pertinence de la mesure du couvre-feu. Ça envoie le message que la situation est très sérieuse, souligne-t-il. Ça incite à faire attention zone tampon de calme on diminue nos rapports sociaux, pas l’idéal si on veut s’en sortir il faut faire un effort collectif.

La vaccination toujours importante

Le médecin encourage les non-vaccinés à se faire injecter le vaccin puisqu'ils sont plus enclins à développer des symptômes graves liés au variant Omicron. Même si les gens vaccinés peuvent contracter et transmettre le virus, il rappelle que la vaccination atténue les symptômes et aide à ne pas développer la forme grave de la maladie.

EN Gaspésie, 82 % de la population est vaccinée adéquatement. Cette proportion atteint 84 % aux Îles-de-la-Madeleine.

Statistiques sur les vaccins administrés en 2021 en Gaspésie et aux Îles Du 25 décembre 2020 au 24 décembre 2021: 8213 doses de AZ/Covishield

64 853 doses de Moderna

106 653 doses de Pfizer

3670 doses de Pfizer pédiatrique Source : CISSS de la Gaspésie

Tous les bénéficiaires des milieux d'hébergement de la région ont reçu leur troisième dose de vaccin. C’est le cas aussi d’une majorité de travailleurs de la santé et de personnes atteintes de maladies chroniques.

Les citoyens sont invités à réclamer leur 3e dose de vaccin. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Nombre de cas toujours élevé au Bas-Saint-Laurent et au Québec

La situation est aussi alarmante au Bas-Saint-Laurent. On y rapporte 1602 nouvelles infections depuis le 30 décembre. Dans l'est du territoire, 145 nouveaux cas ont été détectés en Matanie, 142 dans la Mitis et 145 dans la Matapédia.

Le Québec enregistre quant à lui 15 293 nouveaux cas ainsi que 15 décès de plus et 165 hospitalisations supplémentaires.