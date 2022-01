La Nouvelle-Écosse signale 1020 nouveaux cas de COVID-19 lundi

La Nouvelle-Écosse enregistre encore un nombre très élevé de cas de COVID-19, lundi, alors que l'administration d'une troisième dose est désormais proposée aux personnes âgées de 30 ans et plus.

Parmi les 1020 nouveaux cas annoncés lundi, 664 sont dans le secteur centre, 120 dans l'est, 104 dans le nord et 132 dans le secteur ouest de la province.

Selon la santé publique, 36 personnes sont à l'hôpital, dont quatre aux soins intensifs.

Par ailleurs, les autorités sanitaires précisent que la santé publique de la Nouvelle-Écosse est en retard dans le suivi des cas de COVID-19 en raison d'une montée en flèche du nombre de tests et de cas positifs . Elle se concentre sur la recherche de contacts dans les établissements de soins de longue durée, les établissements de soins de santé, les établissements correctionnels, les refuges et les autres types d'habitation collective.

Il est maintenant possible de prendre un rendez-vous pour recevoir une troisième dose du vaccin contre la COVID-19 pour les personnes âgées de 30 ans et plus qui ont reçu leur deuxième dose au moins 168 jours plus tôt.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, et le médecin hygiéniste en chef de la province, le docteur Robert Strang, participent à une conférence de presse lundi après-midi.

Plus de détails à venir.