Les avenues culturelles et loisirs dans la région pour profiter du long congé des Fêtes

Alors quoi faire pour se divertir durant le long congé des Fêtes? Voici quelques suggestions.

Musée POP

Le Musée POP poursuit ses activités. Sa capacité d’accueil étant suffisante, aucune réservation de place n’est nécessaire pour la visite du musée, qui est ouvert de 10 h à 17 h jusqu’au 9 janvier. Reprise des heures d’ouverture saisonnières par la suite. Les visites à la Vieille prison sont toutefois suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Boréalis

Le Musée Boréalis propose une visite des expositions en cours dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Les visiteurs sont invités à venir habillés de leur plus beau pyjama durant le congé des Fêtes. La fabrication de papier thématique et la distribution de chocolat chaud sont au programme les 5, 6 et 7 janvier.

Musée des Abénakis

L’exposition Souvenons-nous : L'Attaque de Rogers-Octobre 1759 se poursuit jusqu’en mai 2022. La réouverture du musée est prévue le mardi 4 janvier. Le musée offre aussi une exposition virtuelle sur son site web.

Musée des Ursulines

L’exposition Portrait de famille permet de se replonger dans les souvenirs des Ursulines qui ont vécu dans l’enceinte du monastère durant de nombreuses années. On y retrouve des photos inédites de la chapelle, de la cour et même de l'atelier. Le Musée des Ursulines reprend ses activités le 5 janvier, de 10 h à 17 h.

Musée des cultures du monde

L’exposition Colle, papier, ciseaux, la vie et l’œuvre de Claude Lafortune y est présentée jusqu'au 9 janvier 2022. Tentez votre chance avant la toute fin!

Centre de la biodiversité du Québec

Le Centre de la biodiversité du Québec est ouvert tous les jours de 10 h à 16 h 30. Ses sentiers et ses expositions sauront combler les amants de la faune et de la flore.

Musée Laurier de Victoriaville

Lieu d’histoire et de patrimoine, le Musée Laurier met en lumière une imposante collection d’œuvres canadiennes. Sa réouverture est prévue pour le 5 janvier, de 10 h à 17 h.

Station de ski Vallée du Parc

Plusieurs activités thématiques sont à l’honneur pour célébrer le 50e anniversaire de la station de ski Vallée du Parc d’activités. Les conditions des pistes sont mises à jour quotidiennement sur le site Internet du centre de ski.

Consultez les conditions météo de la station  (Nouvelle fenêtre) .

Parc national de la Mauricie

L’installation des canons à neige a permis l’ouverture de plusieurs pistes au cours du congé des Fêtes. Les adeptes de ski de fond et de randonnée pourront y accéder par l'entrée de Saint-Jean-des-Piles. Aucune tarification applicable pour les personnes de 17 ans et moins.

Consultez les conditions météo du site  (Nouvelle fenêtre) .

La station de ski de La Tuque

La station municipale de ski de La Tuque offre 13 pistes pour les avides de pentes. La dénivellation de 166 m permet de dévaler les pentes à seulement quelques pas du centre-ville de La Tuque.

Consultez les conditions météo de la station municipale  (Nouvelle fenêtre) .