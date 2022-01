COVID-19 : 451 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean et un décès de plus

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 451 nouveaux cas de COVID-19 sont déclarés officiellement dans la base de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), ainsi qu'un décès de plus.

Depuis le début de la pandémie, 281 personnes ont succombé à la maladie dans la région. Ce nombre a augmenté au cours des derniers jours.

Le nombre de cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean est désormais de 2775, soit une hausse de 267 par rapport à la veille. Le taux de positivité est particulièrement élevé selon l'Institut national de santé publique du Québec INSPQ , soit 34,1 %.

Une trentaine de personnes sont hospitalisées dans la région.

Au Québec, on rapporte 15 293 nouveaux cas déclarés de COVID-19, 15 décès de plus et 165 hospitalisations supplémentaires.