Enquête publique sur le service de police de Lethbridge

Une enquête publique sur les pratiques et les politiques du service de police de Lethbridge (SPL) ordonnée par le ministre de la Justice de l’Alberta, Kaycee Madu, aura lieu cette année, à la suite de multiples cas d'accès non autorisé aux bases de données de la police.

En mars 2021, CBC/Radio-Canada a rapporté que Shannon Phillips, députée néo-démocrate de Lethbridge, était surveillée par la police alors qu'elle était ministre de l'Environnement de l’Alberta.

Une demande d'accès à l'information avait révélé que des personnes travaillant pour le Service de police de Lethbridge SPL avaient effectué huit recherches dans une base de données de la police pour trouver son nom, sans motif d'enquête.

Les agents avaient également pris des photos de la députée alors qu'elle était dans un restaurant en 2017, et les avaient publiées anonymement en ligne.

CBC/Radio-Canada a précédemment rapporté que Kaycee Madu souhaitait que la Commission de police et la Commission d'enquête sur l'application de la loi (LERB) de Lethbridge examinent si quelqu'un liée au Service de police de Lethbridge SPL a fait quoi que ce soit pour permettre, soutenir, faciliter, tolérer, promouvoir ou encourager le mauvais usage ou l'accès non autorisé, l'utilisation ou la divulgation des bases de données et des informations du Service de police de Lethbridge SPL .

Maintenant, des détails supplémentaires et une nouvelle chronologie dans cette enquête sont énumérés dans une série de correspondance obtenue par CBC/Radio-Canada.

La Commission d'enquête sur l'application de la loi LERB doit présenter ses conclusions dans un rapport au plus tard le 31 juillet 2022.

[L’enquête] portera plutôt sur les politiques, procédures et pratiques du Service de police de Lethbridge SPL en matière de bases de données d'information et de systèmes de gestion des dossiers au cours des dix dernières années.

La demande officielle doit encore être signée par le ministre, mais la version non signée est transmise en attendant afin de ne pas retarder la progression de l'enquête.

Shannon Phillips estime que l'enquête est l'occasion pour les Albertains d'envoyer un message aux forces de l'ordre, à savoir que ce qui s'est passé dépasse largement les limites du comportement acceptable.

En mars 2021, Kaycee Madu a menacé de dissoudre le service exigeant que le chef de la police, Shanin Mehdizadeh, présente un plan détaillé de réforme qualifiant le rapport initial de décevant.

Cadre de l'enquête

Le nouveau document comprend un addenda aux termes de compétence signés par le ministre de la Justice le 13 mai 2021.

L'addenda stipule que la commission doit déterminer si les changements proposés et mis en œuvre par le Service de police de Lethbridge SPL sont suffisants pour protéger contre l'accès, l'utilisation et la divulgation non autorisés des bases de données et des systèmes de gestion des dossiers du Service de police de Lethbridge SPL .

Si l'enquête n'est pas terminée le 31 juillet, la commission doit fournir à Kaycee Madu une estimation du temps nécessaire à la conclusion de l'enquête, et doit soumettre son rapport dans les trois mois suivant la conclusion.

Nombreuses controverses

Le Service de police de Lethbridge SPL a fait l'objet de plusieurs autres controverses ces dernières années.

À la fin de 2021, la Commission de police de Lethbridge a rejeté la demande d'une autre enquête publique sur les allégations selon lesquelles des membres du Service de police de Lethbridge SPL auraient menacé de représailles Shannon Phillips et la journaliste de CBC Meghan Grant pour avoir dénoncé des cas d'inconduite au sein de la force.

Trois officiers ont aussi récemment plaidé coupables d'inconduite et deux autres ont prévu de prendre leur retraite pour leur rôle dans la circulation de mèmes irrespectueux envers la direction du service de police de Lethbridge.

Avec les informations de Joel Dryden.