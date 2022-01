Des prises de sang non urgentes reportées en Estrie

Le CIUSSS précise que ce sont les rendez-vous des 5, 6 et 7 janvier dans ses 34 centres de prélèvement externes qui sont reportés.

On veut juste s'assurer d’avoir assez de tubes s’il y a un autre retard pour assurer l’accessibilité aux soins. On travaille avec le fournisseur, le ministère et les autres régions pour se partager des tubes , explique le directeur des services multidisciplinaires au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, André Lortie.

Un retard dans la livraison explique ce manque de matériel médical. Le stock actuel est réservé aux secteurs prioritaires comme les urgences, les blocs opératoires, les soins intensifs et l’obstétrique, et ce, d'ici la livraison de matériel espérée le plus tôt possible en janvier .

Nous prenons cette action de façon préventive. Le retard dans la livraison nous oblige à être prudents et à réduire l'utilisation de ces tubes en limitant certaines activités non urgentes dans nos centres de prélèvement. Nous voulons assurer nos stocks en milieu hospitalier , signale André Lortie.

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS précise, que les centres utilisent chaque semaine 15 000 tubes de prélèvement des deux modèles actuellement en rupture de stock.

La livraison des tubes devait se faire le 30 décembre dernier.

C’est quelque chose qui est assez exceptionnel. Il y a une pénurie mondiale de certaines fournitures. Nous avons des contacts avec notre fournisseur et nous devons avoir une livraison dans les prochains jours , indique M. Lortie.

Chaque usager sera contacté à travers la plateforme de rendez-vous en ligne Clic Santé ou par téléphone.