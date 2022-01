Le froid intense tire à sa fin en Abitibi-Témiscamingue

Selon Environnement Canada, le mercure a chuté à -35 degrés dans le nord de la région au cours des dernières heures.

À l’aéroport de Val-d’Or, un froid de -41 a été enregistré lundi matin, si l’on tient compte du refroidissement éolien.

Ce n’est pas inhabituel de vivre ce genre de situation, rappelle la météorologue Annabelle Fillion. C’est janvier et le froid fait son entrée sur la province. Il faudra s’attendre à ça au cours des prochaines semaines, mais il n’y a pas de longues vagues de froid à l’horizon. On s’attend plus à des périodes de redoux, suivies d’un peu de froid derrière.

Sur son site web, Environnement Canada indique que le risque d’effets sur la santé augmente lorsque l’indice de refroidissement éolien passe sous la barre de -27 degrés Celsius. On rappelle donc de demeurer vigilant afin d'éviter les brûlures dues au vent et aux gelures.

Le mercure devrait grimper au cours de la nuit prochaine, avec l’arrivée d'un système dépressionnaire qui amènera de la neige sur la région, mardi et mercredi.