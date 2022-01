Warner Chappell achète le catalogue d’édition de David Bowie pour 250 M$ US

Le catalogue en question, qui pige dans une discographie qui s’étale sur six décennies, comprend plusieurs chansons à succès comme Fame, Heroes, Changes, Space Oddity, Let’s Dance, Rebel Rebel, Under Pressure (avec Queen) et une centaine d’autres, tirées des 26 albums lancés par Bowie en carrière.

L’entente inclut aussi l’album posthume Toy, qui doit sortir vendredi, la veille du 75e anniversaire de naissance de Bowie, ainsi que deux albums studio du groupe Tin Machine, dont Bowie a fait partie de 1988 jusqu’à sa dissolution en 1992.

Une tendance qui ne semble pas s'essouffler

Le milieu de l’édition musicale affiche depuis le début de la pandémie une santé éclatante, même si la COVID-19 a mis l’industrie culturelle sur le carreau. David Bowie, par l’entremise de sa succession, a rejoint une liste grandissante d’artistes qui ont procédé dans les dernières années à une vente de leur catalogue : Bob Dylan, Neil Young, Stevie Nicks, Paul Simon, Red Hot Chili Peppers.

La détention des droits relatifs à l’édition musicale (publishing en anglais) permet de toucher des redevances à chaque utilisation d'une chanson, qu'il s'agisse d'un téléchargement ou d’une écoute sur une plateforme de diffusion, d'un passage dans un film ou d'une publicité. Ils sont distincts des droits sur les masters, ou matrices d’enregistrement, qui concernent l’enregistrement original des chansons.

Toute l’équipe de Warner Chappell est immensément fière d’avoir été choisie par la succession de David Bowie pour être la gardienne de l’un des catalogues musicaux les plus innovants, influents et durables de l’histoire de la musique , a affirmé le PDG de Warner Chappell, Guy Moot, dans une déclaration lundi. Nous avons hâte de nous occuper du catalogue incomparable [de David Bowie] avec passion et aspirons à bâtir sur l’héritage de cet être humain extraordinaire.

En septembre, la succession de Bowie avait annoncé avoir signé une entente globale avec Warner Music qui place sous son égide l’ensemble des enregistrements du catalogue musical de l’artiste de 1968 à 2016. Cette entente inclut les albums de Bowie de 2000 à 2016, publiés à l’origine par Sony Music.