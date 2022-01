Un déraillement sur le chemin de fer de QNS&L retarde le départ vers Schefferville

L'incident s'est produit vers 4 heures du matin près du mille 60, sur le chemin de fer qui relie Sept-Îles, Labrador City et Schefferville.

Selon un porte-parole de l'entreprise minière IOC, l'incident n'a fait aucun blessé et le convoi circulait en direction nord, avec des wagons qui étaient vides de minerai.

Le déraillement s'est produit à une centaine de kilomètres au nord de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada

Des équipes sont sur place pour effectuer les réparations requises et rouvrir la voie le plus rapidement possible.

Une enquête est également en cours.

Par ailleurs, la compagnie Transport ferroviaire Tshiuetin a dû annuler son départ prévu lundi matin de Sept-Îles vers Schefferville.

L'entreprise estime pouvoir reprendre les départs à partir de jeudi prochain, le 6 janvier.