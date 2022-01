Le traversier Masson-Cumberland reprend ses activités

Les Traversiers Bourbonnais assurant la liaison entre Cumberland, en Ontario, et Masson-Angers, au Québec, ont repris leurs trajets, après les avoir interrompus lundi. Les températures froides des dernières ont aidé l'entreprise à reprendre ses activités mardi.

C’est difficile de prendre la décision de fermer, parce qu’on est toujours ouvert à l’habitude , avait déclaré lundi Sylvain Lamoureux, directeur adjoint chez Traversier Bourbonnais.

Il a expliqué qu’il n’a pas fait assez froid cette année, donc la rivière n’a pas gelé en amont, ce qui laisse un cours d’eau ouvert. Quand on a une nuit à -20 degrés Celsius, il y a de la glace qui se forme et qui descend avec le courant, ce qui nous bloque , avait précisé M. Lamoureux.

Sylvain Lamoureux, directeur adjoint chez Traversier Bourbonnais. Photo : Radio-Canada

Les nuits froides en renfort

Ainsi, Traversier Bourdonnais a dû attendre que la glace se forme davantage. Il annonce -22 degrés Celsius cette nuit, donc ça devrait geler et on devrait pouvoir installer nos estacades et faire notre chenail , avait précisé le directeur adjoint.

Ce n’est pas la première fois que le service doit être interrompu en raison d’un manque de glace. En effet, M. Lamoureux note que la température hivernale des deux dernières années a été plus clémente, ce qu’il attribue aux changements climatiques.

Le service a donc repris mardi. Un traversier par contre n'est pas en service , il y en a que deux. Les 3 traversiers devraient être en service mercredi.

Traversier Bourdonnais permet à environ 1200 véhicules de transiter quotidiennement entre le Québec et l’Ontario.

Avec les informations de Catherine Morasse et Rosalie Sinclair