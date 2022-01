Plus de 300 nouveaux cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue en fin de semaine

Au cours des 48 dernières heures, on recense 303 nouveaux cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue, ainsi que deux décès supplémentaires.

C'est ce que rapporte le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) lundi matin.

Présentement, 15 personnes sont hospitalisées, dont 3 se trouvent à l'unité des soins intensifs à l'hôpital de Rouyn-Noranda.

La région compte actuellement 1130 cas actifs. Les MRC les plus touchées sont la Vallée-de-l'Or et Rouyn-Noranda, avec 431 cas actifs et 258 cas actifs respectivement.

Nombre de cas actifs de COVID-19 selon la MRC Nombre de cas actifs de COVID-19 selon la MRC MRC Nombre de cas actifs Abitibi 142 Abitibi-Ouest 155 Rouyn-Noranda 258 Témiscamingue 137 Vallée-de-l'Or 431

Par ailleurs, des délais sont à prévoir en ce qui concerne la communication des résultats des tests de dépistage pour la COVID-19.

Le CISSSAT explique cet inconvénient par un problème informatique survenu sur la plateforme provinciale. Les personnes ayant subi un test seront donc contactées par téléphone pour qu'on leur communique leur résultat.

Changements dans les centres de santé

Une éclosion de COVID-19 a été déclarée au Pavillon l’Oasis du repos de Val-d’Or, une résidence privée pour personnes en perte d’autonomie physique et cognitive. Par conséquent, afin de protéger les résidents et les membres du personnel, les visites seront limitées.

Seulement les visites pour des raisons humanitaires et autorisées par le chef de service seront permises.

L'unité des soins pédiatriques de Rouyn-Noranda est maintenant rouverte. La semaine dernière, on apprenait que cette unité avait fermé temporairement en raison du manque de personnel. Certains d'entre eux étaient atteints de la COVID-19 ou en isolement.

La vaccination progresse

En date du 30 décembre, près de 21 % de la population admissible avait reçu une troisième dose de vaccin selon le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue.

Une femme reçoit une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19. Photo : Reuters / Amir Cohen

De plus, 81 % des 5 ans et plus sont doublement vaccinés ou en voie de recevoir une deuxième dose.

Le territoire de la ville de Rouyn-Noranda est le secteur de la région où on retrouve le plus grand nombre de vaccinés, avec une couverture vaccinale de 84 %.